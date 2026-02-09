Tháng 1/2026: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 29,5%

Tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, nhóm nông sản đạt giá trị xuất khẩu khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%; sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%; thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%.
Tháng 1/2026: 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Tháng 1/2026, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 9,56 tỷ USD...