Hình ảnh Thường trực Ban Bí thư chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng

Tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026
Tri ân đóng góp của các lãnh đạo tiền nhiệm, Thường trực Ban Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư , ở phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Trung ương thăm, động viên đồng bào vùng lũ, biên giới dịp Tết Bính Ngọ
Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, các đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà đồng bào vùng lũ, vùng biên giới và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La và Gia Lai
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 9/2/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư gặp mặt nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên Ủy viên TW Đảng khu vực phía Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.
Thường trực Ban Bí thư chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Thường trực Ban Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, tặng quà và chúc Tết tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi, tặng quà Tết cho 25 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu nguyện tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.
Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của 6 thành phố trực thuộc Trung ương
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.
Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng
Tổng Bí thư gợi mở, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của Thành phố Hồ Chí Minh; đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.
Thủ tướng phát động 2 phong trào thi đua thực hiện các Nghị quyết 57, 68 và 79
Sáng 9/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và phát động Phong trào thi đua thực hiện các Nghị quyết 57, 68 và 79.
Thủ tướng: Số hóa tạo đà-Xanh hóa lan tỏa-Doanh nghiệp bứt phá-Đất nước vươn xa
Thủ tướng Chính phủ đề nghị phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” tập trung thực hiện 5 trọng tâm thi đua.
Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Chi tiết về số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu của từng tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
Sáng 9/2/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi người có nhiều nghiên cứu về sử học, văn hóa có giá trị.
4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
Quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam chia thành 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên, tương ứng với những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.
10 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV
Nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh."
Giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia
Chương trình Xuân Quê hương 2026, một điểm hẹn không gian văn hóa-đối ngoại đầy ý nghĩa, diễn ra dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ song phương
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo đà cho hợp tác toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị và đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia.
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Xuân Quê hương 2026
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước tại chương trình Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng."
Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026
Tối 8/2/2026, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng".
Chủ tịch nước Lương Cường: “Khát vọng Việt Nam” chính là linh hồn của dân tộc
Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ
Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với những tiến triển trong quan hệ song phương.
Bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Số liệu đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu sẽ được bầu vào Hội đồng nhân dân tại 34 tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư: Kiều bào chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc
Tổng Bí thư nêu rõ cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đại tướng Lương Tam Quang thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chiều 8/2, Đại tướng Lương Tam Quang đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động tỉnh Hưng Yên.
Tổng Bí thư gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương
Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Chiều 8/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết cho đồng bào khó khăn ở Phú Thọ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn các hộ gia đình còn khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng sẽ sớm thoát nghèo bền vững.
Bầu cử Quốc hội: 100% cử tri tín nhiệm những người được giới thiệu ứng cử
Các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn, Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.