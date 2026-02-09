Chính trị

Hình ảnh Thường trực Ban Bí thư chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Phan Diễn, đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Phạm Thế Duyệt.

ttxvn-bbt-6-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-bbt-5-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-bbt-4-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-bbt-3-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-bbt-2-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-bbt-1-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-bbt-7-resize.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-ptd.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-ptd2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-ptd3.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Bí thư #đảng viên #chúc Tết #lãnh đạo #Tết 2026
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục