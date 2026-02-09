Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết nhà nghiên cứu 106 tuổi Nguyễn Đình Tư

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 9/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (sinh năm 1920), ở phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Nhà nghiên cứu có đóng góp tiêu biểu trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và gia đình; bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quý báu của cụ trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần của địa phương.

Tổng Bí thư nêu rõ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tấm gương sáng về lao động, học tập suốt đời, tận tụy đóng góp cho xã hội và đất nước. Tổng Bí thư cũng cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống của người cao tuổi; có những chính sách thiết thực đối với những tấm gương tiêu biểu sống khỏe, sống có ích, có những đóng góp xứng đáng cho xã hội.

Trong không khí ấm áp, thân tình của những ngày đầu năm mới, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự đổi mới, phát triển của đất nước trong thời gian qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm chúc tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, người có nhiều công trình nghiên cứu về sử học, văn hóa có giá trị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Ở độ tuổi 20, ông đã có tác phẩm đầu tiên đăng báo và duy trì đều đặn công việc.

Sau này, ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về địa danh mang hàm lượng tri thức cao như: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; tác phẩm lịch sử có thể kể đến: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954), Gia Định-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử (1698-2020).../.

