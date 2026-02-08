Campuchia-Việt Nam-Lào: Đồng thuận chính trị điều hướng chiến lược phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng của Việt Nam, Campuchia và Lào.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tiến sỹ Chheang Vannarith - Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng nhóm cố vấn của Quốc hội Campuchia - nhận định các cuộc gặp cấp cao theo kênh Đảng, cả song phương và ba bên, vừa kết thúc tại Phnom Penh là một trụ cột quan trọng mang tính định hướng chiến lược chính trị vô cùng quan trọng của ba chính đảng lãnh đạo ở 3 quốc gia láng giềng Đông Nam Á.



Tiến sỹ Chheang Vannarith, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng nhóm cố vấn của Quốc hội Campuchia trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Theo Tiến sỹ Chheang Vannarith, người đồng thời cũng là một chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu tại Phnom Penh, xét về mặt thể chế chính trị, ở Việt Nam và Lào, Đảng giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước, trong khi ở Campuchia, tuy hệ thống chính trị có đôi chút khác biệt nhưng Đảng vẫn giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động lãnh đạo đất nước. Mọi quyết định của Chủ tịch Đảng ở Campuchia có giá trị cao nhất và toàn hệ thống phải tuân thủ quyết định của Đảng và lãnh đạo Đảng.



Trong bối cảnh đó, Tiến sỹ Chheang Vannarith cho rằng cơ chế cuộc gặp cấp cao Campuchia-Việt Nam-Lào có tính chất khá đặc biệt so với thế giới, khi có sự tham gia của người đứng đầu Đảng, Chính phủ và Quốc hội của ba nước.

Lưu ý đây là cơ chế gặp gỡ cao nhất và chưa từng có trong quan hệ quốc tế, Tiến sỹ Chheang Vannarith gửi gắm kỳ vọng 3 nước sẽ "duy trì bền vững hoạt động này vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì tương lai chung của tất cả chúng ta.”



Cũng theo Tiến sỹ Chheang Vannarith, trong quan hệ quốc tế nói chung, lòng tin chính trị đóng vai trò quan trọng và mang tính quyết định, vì nếu không có lòng tin chính trị, các hoạt động hợp tác cũng không diễn ra. “Tuy nhiên, qua các cuộc gặp cấp cao lần này, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận chính trị hết sức quan trọng cả trong khuôn khổ song phương Campuchia-Việt Nam cũng như khuôn khổ ba bên giữa Campuchia-Việt Nam-Lào,” chuyên gia người Campuchia nhận định.



Nhấn mạnh sự đồng thuận chính trị vừa đạt được đóng vai trò điều hướng, dẫn dắt mang tính quyết định đối với chiến lược phát triển dài hạn của hai nước cũng như trong khuôn khổ ba bên, Tiến sỹ Chheang Vannarith cho rằng đây là cơ chế đồng thuận mang tính chiến lược, được cụ thể hóa thông qua các hoạt động hợp tác trong bối cảnh đồng thuận chính trị theo cơ chế “kênh Đảng” đóng vai trò củng cố, vun đắp tin cậy chính trị.

Ông cho rằng: “Từ sự đồng thuận chính trị đó, hoạt động hợp tác được các tổ chức trực thuộc Đảng tiếp tục triển khai thực hiện trên thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước nói riêng và người dân ba nước nói chung.”



Đánh giá về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tiến sỹ Chheang Vannarith cho rằng chuyến thăm thể hiện tầm quan trọng của Campuchia đối với Việt Nam. Trên danh nghĩa là những nước láng giềng, Việt Nam luôn ưu tiên coi trọng quan hệ với Campuchia và Lào, những quốc gia láng giềng anh em đặc biệt và mang tính lịch sử, gắn với truyền thống về những mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Cũng theo Phó Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia, trong bối cảnh biến động địa chính trị khu vực và thế giới hiện nay, cả ba nước cần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết để tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao sự tự cường của mỗi nước.



Khẳng định chính sách đối ngoại của Campuchia luôn dành ưu tiên cao nhất cho các nước láng giềng, Tiến sỹ Chheang Vannarith cho rằng đó "là tiến triển tích cực và mang tính chiến lược dài hạn," đồng thời là cách để "Campuchia thể hiện thiện chí và sự chân thành thực sự của mình trong việc tăng cường quan hệ tốt đẹp với Việt Nam."

Theo ông, hai nước cùng thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực lên tầm cao mới, từ thương mại, đầu tư, du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục đến quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân cũng là mảng quan trọng mang tính nền tảng của quan hệ song phương và cần được thúc đẩy để người dân hai nước ngày càng gắn kết, hiểu nhau hơn.



Ông Chheang Vannarith cho rằng tất cả những bước đi trên không thể thiếu được vai trò rất quan trọng của báo chí và truyền thông. Vì thế, Campuchia và Việt Nam cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực báo chí truyền thông để giúp người dân hai nước ngày càng hiểu nhau hơn.

Ông chỉ ra rằng: “Trong bối cảnh thế hệ trẻ hai nước không hiểu về nhau nhiều như các thế hệ trước, chúng ta cần đẩy mạnh hơn cho công tác truyền thông. Báo chí Campuchia cần tìm hiểu, thông tin về Việt Nam nhiều hơn, để người dân Campuchia hiểu về Việt Nam nhiều hơn và ngược lại.”



Bên cạnh đó, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ của hai nước để giúp các nhà lãnh đạo tương lai của hai bên có chung tầm nhìn về tương lai lâu dài và có các giá trị hợp tác cụ thể. Ông nói: “Tôi nghĩ chuyến thăm lần này mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Campuchia-Việt Nam, đặc biệt có ý nghĩa và tầm quan trọng với thế hệ trẻ kế tục”./.

