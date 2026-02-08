Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết cho đồng bào khó khăn ở Phú Thọ

Chiều 8/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác trao 200 suất quà cho người cao tuổi, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên và người có uy tín ở xã Đạo Trù. Dịp này, tỉnh Phú Thọ trao tặng 10 căn nhà, tổng trị giá 600 triệu đồng, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ các phần quà Tết gồm bánh, sữa và tiền mặt với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm trực tiếp trao tặng 350 suất quà tại Chương trình Tết Nhân ái ở xã Đạo Trù, Phú Thọ (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho bà con trong những ngày đầu xuân.

Xã Đạo Trù tiếp nhận 960 triệu đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, địa phương tổ chức “Chợ Tết 0 đồng”, trao quà cho 350 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, góp phần giúp người dân đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn...

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chăm lo cho các đối tượng yếu thế, vùng khó khăn, vùng chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù nhận quà từ Ban tổ chức. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các tầng lớp nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong đó có xã Đạo Trù, thôn Đồng Pheo tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh; quan tâm chăm lo cho con em học tập. Các hộ gia đình còn khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng sẽ sớm thoát nghèo bền vững.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn nhân dân địa phương tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; truyền dạy cho thế hệ trẻ những làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống như hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu, Sình ca của đồng bào Cao Lan, hát Xoan, cồng chiêng của đồng bào Mường... Đây là hoạt động thiết thực, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần, xây dựng Phú Thọ là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế-văn hóa-du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời, đầy ý nghĩa của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đối với nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là người cao tuổi, người có uy tín, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù. Những tình cảm quý báu này là nguồn động viên to lớn để Phú Thọ vững tin bước vào năm 2026 với khí thế mới và quyết tâm chính trị cao.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn lực để chăm lo cho người có công, hộ nghèo, người yếu thế và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Quan điểm của tỉnh là chăm lo an sinh xã hội không chỉ hỗ trợ trước mắt mà hướng tới xây dựng hệ thống an sinh bao trùm, đa tầng, bền vững. Năm 2025, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phú Thọ đã huy động được trên 142 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn./.

