Trái cây Việt Nam xuất hiện nhiều trong giỏ quà Tết tại Trung Quốc

Thị trường hàng Tết Trung Quốc đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với trái cây tươi nhập khẩu từ các nước ASEAN, trong đó trái cây Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, xuất hiện nhiều hơn trong giỏ quà Tết và tiêu dùng gia đình.

Tại chợ đầu mối trái cây ASEAN ở thành phố Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, không khí mua bán những ngày cận Tết diễn ra sôi động. Bên cạnh sầu riêng Thái Lan, nhiều loại trái cây Việt Nam như thanh long, dứa, mít, chuối, xoài được bày bán nổi bật. Các tiểu thương cho biết khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ tươi và hương vị đặc trưng của trái cây Việt Nam.

Những năm gần đây, trái cây tươi chất lượng cao từ ASEAN dần trở thành lựa chọn phổ biến trong giỏ hàng Tết của người tiêu dùng Trung Quốc. Sự phát triển của thương mại điện tử và hình thức bán hàng qua livestream tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ trái cây ASEAN, trong đó có nhiều mặt hàng của Việt Nam, tại thị trường này.

Số liệu của Phân hội Trái cây thuộc Hiệp hội Thực phẩm, sản phẩm chăn nuôi và xuất nhập khẩu Trung Quốc cho thấy, năm 2025 tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 25,2 tỷ USD, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng trưởng.

Riêng nhập khẩu đạt 18,94 tỷ USD với 9,032 triệu tấn, tăng lần lượt 6,7% và 17,5%. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng tươi đạt 7,49 tỷ USD, tăng 7,1%, với Thái Lan và Việt Nam là hai nguồn cung chủ yếu.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết đã thúc đẩy hoạt động logistics tại khu vực biên giới Trung-Việt. Tại Bằng Tường và Ninh Minh (Quảng Tây), các chuyến xe chở sầu riêng, măng cụt cùng nhiều loại trái cây tươi ASEAN, trong đó có trái cây Việt Nam, liên tục thông quan theo “làn nhanh,” nhanh chóng phân phối tới các thị trường hàng Tết trên khắp Trung Quốc.

Bên cạnh tuyến đường bộ, cảng Khâm Châu, cửa ngõ quốc tế của Hành lang biển-bộ phía Tây Trung Quốc, hiện đã mở 44 tuyến vận tải kết nối ASEAN, bao phủ các cảng chính tại Thái Lan, Việt Nam, Malaysia thuộc các vùng trồng trái cây trọng điểm.

Hệ thống vận tải liên vận đường sắt, đường biển đã khai thác hơn 10.000 chuyến, kết nối 72 thành phố thuộc 18 tỉnh, hình thành hành lang logistics hiệu quả đưa nông sản ASEAN vào Trung Quốc.

Giới kinh doanh nhận định, với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tiếp tục tăng cùng hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, trái cây Việt Nam và ASEAN sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường Trung Quốc, không chỉ trong mùa cao điểm mà cả trong tiêu dùng thường nhật./.

