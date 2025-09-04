Trái cây Việt Nam thu hút khách quốc tế tại Hội chợ Asia Fruit Logistica

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Hội chợ triển lãm trái cây, rau quả châu Á (Asia Fruit Logistica) 2025 đang diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm AsiaWorld-Expo ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hội chợ đã thu hút sự tham gia của 760 nhà triển lãm đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và dự kiến sẽ thu hút 13.500 khách tham quan, mua hàng.

Đặc sản trái cây các vùng miền của Việt Nam như sầu riêng, thanh long, chuối, xoài, dừa và bưởi.. đã nhận được nhiều sự quan tâm, gây ấn tượng lớn đối với đối tác sở tại và thế giới.

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2025 do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chủ trì, Hiệp hội rau quả Việt Nam (Vinafruit) đã tổ chức cho 22 doanh nghiệp với 24 gian hàng tham dự Asia Fruit Logistica 2025.

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu rau quả Việt Nam tham gia Asia Fruit Logistica 2025 năm nay có nhiều tên tuổi như công ty Cố phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, Vina T&T Group, Pico Agriviet, Ant Farm, Agrochain Vietnam, Phulimex, Saolafarm.... Ngay trong ngày đầu tiên của hội chợ, một số doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được các đơn hàng có giá trị lớn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết đặc sản trái cây các vùng miền của Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của các khách hàng đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và còn có cả khách hàng đến từ Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời cũng bán được nhiều hàng cho các khách hàng này.

Một gian trưng bày của Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN).

Tại hội chợ, sầu riêng là mặt hàng được nhiều khách hàng quan tâm nhất, tiếp đến là thanh long, chuối, xoài, dừa, chủ yếu là khách hàng Trung Quốc, còn Ấn Độ thì quan tâm đến thanh long nhiều hơn.

Ông Đặng Phúc Nguyên chia sẻ nhiều doanh nghiệp từng tham gia năm ngoái, năm nay tiếp tục tham gia, cho thấy hiệu quả và sức hấp dẫn của Asia Fruit Logistica.

Các doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ là những đại diện, nhân tố góp phần đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh sau đại dịch COVID-19, trước đại dịch chỉ đạt gần 3,5 tỷ USD/năm, sau đại dịch, tức là bắt đầu từ năm 2023 đạt 5,6 tỷ USD và năm 2024 là 7,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, ông Đặng Phúc Nguyên cũng lưu ý rằng việc xuất khẩu hoa quả năm nay có nhiều khó khăn hơn, thị trường Trung Quốc yêu cầu chất lượng sản phẩm cao hơn, thị trường Mỹ thì đối mặt với thuế đối ứng, nên việc tăng kim ngạch cho ngành rau quả cũng gặp khó khăn, hy vọng kim ngạch năm sẽ đạt mức như năm 2024.

Bà Ngô Tường Vy - Tổng giám đốc Công ty Cố phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu - chia sẻ hội chợ này là dịp để các doanh nghiệp làm về ngành trái cây có cơ hội quảng bá thương hiệu, gặp gỡ các đối tác, cũng như trao đổi về những dự định trong năm tới.

Theo cảm nhận của bà Tường Vy, hội chợ năm nay sôi động hơn các năm trước, đặc biệt là các đối tác mới cũng tìm đến gian hàng của Việt Nam, một số đối tác ngoài Trung Quốc cũng đã dành nhiều sự quan tâm đến sầu riêng Việt Nam.

Khách tham quan, tìm hiểu về trái cây Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN).

Bà Tường Vy hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn đến vấn đề quảng bá thương hiệu và Asia Fruit Logistica là một trong những hội chợ rất quan trọng trong ngành trái cây.

Ngoài các sản phẩm tươi, các doanh nghiệp sẽ tham gia nhiều hội chợ hơn về các sản phẩm chế biến sâu, vì đây là một trong những điều kiện để cho các sản phẩm nông sản, trái cây của Việt Nam có giá trị về kinh tế được quảng bá rộng hơn.

Ông Lưu Quế Vũ - Giám đốc mua hàng tại Công ty trái cây Greenery Hồ Nam (Trung Quốc) cho biết hiện nay công ty nhập khẩu ngày càng nhiều sản phẩm từ Việt Nam, cùng với số lượng hoa quả Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam ngày càng tăng, chất lượng hoa quả Việt Nam cũng đang dần được nâng cao.

Ông cho biết công ty đã hợp tác với một số đối tác Việt Nam trong nhiều năm và sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa.

Theo ông Lưu Quế Vũ, nhìn chung chất lượng hoa quả Việt Nam đang không ngừng được cải thiện, còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và sẽ tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn của doanh nghiệp mình.

Tại Asia Fruit Logistica, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu rau quả Việt Nam có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với những người mua và nhà cung cấp chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kỹ thuật từ mọi công đoạn của chuỗi giá trị cũng như các xu hướng mới nhất từ các chuyên gia trong ngành.

Asia Fruit Logistica tại Hong Kong hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội để các nhà sản xuất, nhà xuất khẩu rau quả mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng và tăng doanh số bán hàng ra quốc tế.

Hội chợ cũng là sân chơi để các nhà sản xuất trưng bày, giới thiệu các sản phẩm mới, đa dạng, chất lượng cao, phù hợp xu hướng tiêu dùng quốc tế, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh của các doanh nghiệp, thương hiệu trong ngành rau quả quốc tế, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Hội chợ rau quả quốc tế tại Hong Kong còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy phát triển ngành rau quả, mở rộng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế./.

