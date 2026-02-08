Triều Tiên nhấn mạnh vai trò của quân đội trước thềm Đại hội Đảng

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (8/2/1948 - 8/2/2026), chính quyền Triều Tiên đưa ra thông điệp nhấn mạnh việc xây dựng một quân đội hùng mạnh là nền tảng cốt lõi để bảo đảm sự phục hưng dân tộc và thực thi chủ quyền quốc gia.



Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn bài xã luận của báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đăng tải ngày 8/2 khẳng định quân đội nước này đang gánh vác nhiệm vụ lớn lao và vinh dự trong việc góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mới sẽ được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ IX sắp tới.

Bài viết nhấn mạnh quân đội Triều Tiên là "lá chắn" vững chắc cho phép nhân dân thực thi các quyền tự quyết, đồng thời kiên quyết đẩy lùi mọi thách thức cũng như các mối đe dọa thù địch từ bên ngoài tại bất cứ nơi nào chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.



Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh vai trò của lực lượng vũ trang trong các dự án kinh tế dân sinh. Trọng tâm là Chính sách phát triển địa phương 20x10 về xây dựng các nhà máy công nghiệp trên toàn quốc.

Đến nay Triều Tiên đã thành lập 20 “Trung đoàn 124” mới, huy động binh lính từ các đơn vị đóng quân gần các công trường cùng trực tiếp tham gia xây dựng.



Bài xã luận của báo Rodong Sinmun kêu gọi các sỹ quan và binh lính của Trung đoàn 124 phát huy tinh thần tiên phong trong cuộc cách mạng địa phương, thể hiện hình ảnh binh sỹ là những người con của nhân dân.



Ngày 8/2/1948 đánh dấu sự kiện thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên chính quy tại Quảng trường Ga Bình Nhưỡng. Trước đây, đã có thời gian Triều Tiên đổi ngày kỷ niệm sang ngày 25/4 nhưng sau đó lại quay về ngày 8/2 kể từ năm 2018.



Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào cuối tháng này.

Đại hội được đánh giá là một sự kiện quan trọng và tại đây nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến sẽ công bố các chính sách chủ chốt về kinh tế, ngoại giao và quốc phòng.



Trong một cuộc họp vừa diễn ra ngày hôm qua, các thành viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua các quyết định về tư cách đại biểu tham dự Đại hội sắp tới, cũng như thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, lịch trình và cương lĩnh của Đại hội. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã xác định các vấn đề nguyên tắc và nhiệm vụ cụ thể để Đại hội diễn ra thành công.



Đại hội sắp tới sẽ là đại hội thứ ba được triệu tập dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, người lên nắm quyền từ cuối năm 2011 và đã khôi phục lại Đại hội đảng sau hơn 30 năm gián đoạn.

Đại hội lần thứ VIII trước đó kéo dài 8 ngày và ông Kim Jong Un được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, thay thế chức danh Chủ tịch Đảng.

Cũng tại Đại hội tổ chức năm 2021 này, Triều Tiên chủ trương phát triển các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm tàu ngầm hạt nhân và tên lửa siêu thanh./.

