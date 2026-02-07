Afghanistan lên án vụ đánh bom đền thờ ở Islamabad, IS nhận là thủ phạm

Chính quyền Taliban của Afghanistan lên án vụ đánh bom xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 6/2, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và gần 170 người bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Afghanistan nhấn mạnh chính phủ nước này lên án mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những người cầu nguyện cũng như dân thường, cho rằng đây là hành vi xâm phạm các đền thờ Hồi giáo và các nghi lễ tôn giáo linh thiêng, đi ngược lại các giá trị nhân đạo và Hồi giáo.

Bộ trên gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Sự việc xảy ra tại đền thờ Hồi giáo Khadija Tul Kubra, quận Tarlai Kalan, Đông Nam Islamabad. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Islamabad kể từ vụ tấn công khách sạn Marriott năm 2008 khiến 63 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Vụ mới nhất xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Shehbaz Sharif đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực leo thang do các nhóm phiến quân trên khắp cả nước.

Nhánh của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã nhận đứng sau vụ đánh bom đẫm máu này. Trong tuyên bố đăng tải trên hãng tin Amaq của IS, nhánh IS tại Pakistan nói rằng kẻ tấn công đã nổ súng vào các nhân viên bảo vệ tìm cách chặn đối tượng tại cổng chính, sau đó kích hoạt chất nổ mang theo mình khi xâm nhập cổng trong của đền thờ.

Nhóm IS coi người Hồi giáo dòng Shiite tại Pakistan là mục tiêu, cho rằng họ cung cấp tân binh cho lực lượng dân quân Shiite chiến đấu chống lại IS tại Syria.

Trong khi đó, nhà chức trách Pakistan cho biết đối tượng tấn công là một công dân Pakistan vừa mới đến Afghanistan.

Lực lượng an ninh Pakistan đã bắt giữ một số nghi phạm, bao gồm cả anh trai, mẹ và những người thân khác của đối tượng đánh bom, trong các cuộc đột kích đêm 6/2 tại Islamabad và khu vực Tây Bắc. Một sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong chiến dịch này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, ông Khawaja Asif khẳng định đối tượng tấn công đã đến Afghanistan nhiều lần và có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến các mạng lưới khủng bố xuyên biên giới, ám chỉ Afghanistan. Ông đồng thời cam kết sẽ phản ứng mạnh đối với vụ tấn công.

Phản ứng về tuyên bố trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Enayatullah Khwarazmi bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Pakistan và cho rằng đây là nhận định “vội vàng và vô căn cứ.”

Ông kêu gọi các quan chức Pakistan ngừng đổ lỗi cho các nước láng giềng mà thay vào đó theo đuổi hợp tác khu vực mang tính xây dựng và quan hệ tốt đẹp hơn./.

Đánh bom liều chết tại Pakistan khiến ít nhất 30 người chết, 130 người bị thương Kẻ đánh bom liều chết đã dừng tại khu vực cổng đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Islamabad của Pakistan và kích nổ khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.