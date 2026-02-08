Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ song phương

Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) ngày 8/2 đăng tải bài viết về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua, trong đó nhấn mạnh chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho mối quan hệ song phương trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết có tiêu đề “Động lực mới của quan hệ Campuchia-Việt Nam,” AKP dành nhiều thời lượng giới thiệu nội dung cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen, diễn ra ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Cung điện Hoàng gia.

Theo bài viết, tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ với Campuchia.



Về phần mình, chia sẻ với CPP về thành công của Đại hội XIV và những mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết của Đại hội XIV tiếp tục khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Trong đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.



Trong khuôn khổ cuộc hội kiến, hai bên nhấn mạnh quan hệ hai Đảng là nền tảng định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia, đồng thời khẳng định cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng chính trị vững chắc, định hướng cho quan hệ và giải quyết một số vấn đề cụ thể giữa hai nước.



Bên cạnh đó, bài viết đề cập nội dung về việc hai bên cùng nhất trí cho rằng tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh, bất ổn, khó lường, tác động đến các nước, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Điều đó đòi hỏi hai Đảng, hai nước cần cùng nhau tăng cường đoàn kết, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau.



Bên cạnh cuộc gặp song phương giữa người đứng đầu hai Đảng, bài viết của Thông tấn xã Campuchia cho biết tại các cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cam kết gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số, chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến và nông nghiệp, trên cơ sở khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau giữa hai nền kinh tế.



Bài viết nêu rõ hai bên cam kết tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy mạnh gắn kết giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực, cũng như xây dựng các khuôn khổ và khung hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hơn.



Bài viết của AKP cũng đề cập đến những nỗ lực hiện nay của Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam-Campuchia trong việc xây dựng đường biên giới đất liền hòa bình, ổn định và phát triển giữa hai nước.

Ngoài ra, bài viết nêu rõ hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ cũng như giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các địa phương có chung biên giới; mở rộng quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, ổn định ở khu vực biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.



Trên bình diện đối ngoại đa phương, bài viết nêu bật việc Campuchia và Việt Nam nhất trí phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước, hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.



Trong bài viết, hãng thông tấn quốc gia Campuchia bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo bước đột phá, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Campuchia với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược trên nhiều lĩnh vực.



Trên tinh thần đó, AKP nhận định: “Chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia”./.

Thắt chặt tinh thần sâu sắc, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Campuchia Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng hai nước lựa chọn con đường song hành, sát cánh cùng nhau vì an ninh và thịnh vượng chung, bất kể tình hình thế giới biến động như thế nào.