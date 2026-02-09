Tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026

Tri ân đóng góp của các lãnh đạo tiền nhiệm, Thường trực Ban Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển đất nước.

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo truyền thống của dân tộc, ngày 9/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Trần Quốc Vượng, Phan Diễn, Đinh Thế Huynh; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Trước thềm Xuân mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư và gia đình.

Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển đất nước; mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.