Giới chức Nga cho biết Ukraine sử dụng tên lửa Neptune và HIMARS tấn công tỉnh Bryansk, gây gián đoạn điện diện rộng. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công này.

Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa Neptune tập kích hạ tầng năng lượng Bryansk; Iran đánh giá khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ; Nga bắt giữ các nghi phạm liên quan vụ ám sát bất thành một tướng cấp cao.

