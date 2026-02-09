Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa Neptune tập kích hạ tầng năng lượng Bryansk

Giới chức Nga cho biết Ukraine sử dụng tên lửa Neptune và HIMARS tấn công tỉnh Bryansk, gây gián đoạn điện diện rộng. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công này.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa Neptune tập kích hạ tầng năng lượng Bryansk; Iran đánh giá khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ; Nga bắt giữ các nghi phạm liên quan vụ ám sát bất thành một tướng cấp cao.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất./.

#Xung đột Ukraine-Russia #Tấn công bằng tên lửa Neptune #Bình luận về vụ tấn công #Tình hình quốc tế ngày 24 giờ qua #Vấn đề năng lượng tại Bryansk #Thỏa thuận hạt nhân Iran-Mỹ #Bắt giữ nghi phạm ám sát tướng cao cấp