Nga nã tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào mục tiêu quân sự Ukraine

Nga cho biết đã không kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, gồm tên lửa Kinzhal và UAV, nhằm vào các cơ sở năng lượng, hạ tầng quốc phòng và điểm sản xuất thiết bị quân sự của Ukraine.

(Nguồn: voennoedelo)

Theo RIA Novosti, ngày 7/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal, nhằm vào các cơ sở liên quan đến quân đội Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, để đáp trả các vụ tấn công của chính quyền Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal và các thiết bị bay không người lái.

Cuộc tấn công đã đánh trúng các cơ sở năng lượng và hạ tầng giao thông phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như các địa điểm sản xuất và tập kết thiết bị bay không người lái tấn công của Ukraine. Bộ này khẳng định tất cả các mục tiêu đều đã bị đánh trúng.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Nhóm quân Sever (phía Bắc) đã kiểm soát được khu dân cư Chugunovka (còn gọi là Chuhunivka) và loại bỏ hơn 210 binh sỹ Ukraine tại tỉnh Kharkov ở Đông Bắc Ukraine nhờ các hành động quyết đoán.

Về tình hình giao tranh trên các mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo Ukraine chịu tổn thất lớn về nhân lực trong 24 giờ qua trước các nhóm quân của Nga.

Cụ thể, nhóm quân Vostok (phía Đông) đã loại khỏi vòng chiến đấu tới 435 binh sỹ Ukraine; trong khi nhóm quân Tsentr (Trung tâm) tiêu diệt hơn 280 lính, phá hủy 1 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống phóng rocket đa nòng Grad cùng nhiều khí tài khác.

Nhóm quân Zapad (phía Tây) tiêu diệt hơn 180 lính, nhóm quân Yug (phía Nam) cũng khiến Ukraine thiệt hại tới 150 lính, trong khi nhóm quân Dnepr loại bỏ tới 50 lính./.

