Nga và Ukraine nhất trí trao đổi 314 tù binh sau đàm phán tại Abu Dhabi

Theo AFP, ngày 5/2, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh mới tại các cuộc đàm phán "hiệu quả" do Washington làm trung gian đang diễn ra ở Abu Dhabi, đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước.

Trong một bài đăng trên trang mạng X, ông Witkoff viết: "Hôm nay, các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Nga đã đồng ý trao đổi 314 tù binh - đợt trao đổi đầu tiên như vậy trong 5 tháng qua."

Ông cho biết thêm: "Kết quả này đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và hiệu quả," mặc dù "vẫn còn một khối lượng công việc đáng kể."

Cùng ngày, đại diện Nga thông báo đã có “tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất -UAE) nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm qua.

Phát biểu trên truyền thông nhà nước, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, nhấn mạnh: “Chắc chắn là có tiến triển, mọi việc đang diễn biến theo hướng tốt đẹp và tích cực."

Theo ông Dmitriev, các vấn đề kinh tế, cơ chế ngừng bắn và vấn đề lãnh thổ được thảo luận tại cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ ở Abu Dhabi.

Ngoài ra, ông Dmitriev chỉ trích điều ông mô tả là ý đồ của các quốc gia châu Âu nhằm “làm gián đoạn tiến trình” ngay khi ngày đàm phán thứ hai giữa các nhà thương lượng Nga, Ukraine và Mỹ tại UAE bắt đầu./.

