Thủ tướng Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo kết quả mà Hạ viện Pháp công bố, bản kiến nghị do 113 nghị sỹ cánh tả đưa ra chỉ giành được 260 phiếu ủng hộ, thấp hơn 29 phiếu so với mức tối thiểu 289 phiếu theo quy định.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. (Ảnh TTXVN phát)

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua những cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan tới việc ông sử dụng quyền hiến định để thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội (tức Hạ viện).

Diễn biến này đồng nghĩa với việc dự thảo ngân sách được chính thức thông qua, chấm dứt thế bế tắc chính trị kéo dài suốt 4 tháng qua tại Pháp.

Các nghị sỹ đã bác bỏ hai kiến nghị bất tín nhiệm do các đảng cực tả và cực hữu đệ trình, sau khi Thủ tướng Lecornu đã 3 lần viện dẫn Điều 49.3 để thúc đẩy thông qua các phần thu và phần chi tiêu của dự thảo ngân sách năm 2026, trong đó lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng diễn ra hôm 30/1 nhằm thông qua toàn bộ dự luật.

Theo kết quả mà Hạ viện Pháp công bố, bản kiến nghị do 113 nghị sỹ cánh tả đưa ra chỉ giành được 260 phiếu ủng hộ, thấp hơn 29 phiếu so với mức tối thiểu 289 phiếu theo quy định.

Kiến nghị còn lại của phe cánh hữu chỉ nhận được 135 phiếu và cũng bị bác bỏ. Sau khi Chính phủ vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 2/2, ngân sách nhà nước năm 2026 của Pháp được coi là đã được thông qua. Dự luật ngân sách sẽ được trình Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi chính thức ban hành.

Ngân sách năm 2026 bao gồm các biện pháp nhằm đưa mức thâm hụt ngân sách của “Đất nước hình lục lăng” xuống mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2026, từ mức 5,4% vào năm 2025, trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ Liên minh châu Âu (EU) về việc siết chặt kỷ luật tài khóa, giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Bên cạnh đó, ngân sách hướng đến mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng thêm 6,5 tỷ euro (7,7 tỷ USD).

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu nêu rõ: “Cuối cùng Pháp cũng đã có ngân sách,” đồng thời đánh giá đây là một “thỏa hiệp tại Quốc hội” nhằm “kiềm chế chi tiêu công” và “không tăng thuế đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp.”

Theo Hiến pháp của Pháp, Điều 49.3 cho phép Thủ tướng, với sự phê chuẩn của Nội các, thông qua một dự luật (thường là các dự luật tài chính hoặc an sinh xã hội) mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, trừ khi một kiến nghị bất tín nhiệm được thông qua./.

