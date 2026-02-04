Nga cam kết hành động có trách nhiệm sau khi hiệp ước hạt nhân với Mỹ hết hạn

Thế giới

Lan Phương
Một loại tên lửa hành trình của Nga tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 23/1/2019. (Ảnh: AP/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 4/2 ra tuyên bố khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ hành động "một cách có trách nhiệm" nếu Hiệp ước hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ hết hạn.

Hiệp ước New START sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2, chính thức giải phóng cả Moskva và Washington khỏi các hạn chế về kho vũ khí hạt nhân của nhau.

Các nhóm vận động đã cảnh báo rằng việc cho phép hiệp ước hết hạn có thể sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.

Theo Cố vấn của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ hành động "một cách thận trọng và có trách nhiệm" sau khi hiệp ước hết hạn. Ông đề cập lại việc ông Putin đã đề nghị gia hạn hiệp ước này thêm một năm vào tháng 9/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó cho biết "đó là một ý tưởng hay," nhưng Điện Kremlin cho biết đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Washington. Ông Yuri Ushakovm cho biết Moskva vẫn để ngỏ tìm kiếm các phương án đối thoại và đảm bảo sự ổn định chiến lược.

Hiệp ước New START, được ký kết vào năm 2010 giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã giới hạn kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai và 800 bệ phóng tên lửa.

Vào năm 2023, Nga đã tạm dừng tham gia vào hiệp ước New START, nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ các giới hạn tự nguyện. Tổ chức Vận động Giải trừ hạt nhân quốc tế (ICAN) đã kêu gọi cả Nga và Mỹ cam kết tuân thủ các giới hạn của New START trong khi đang đàm phán về một hiệp ước mới.

Giám đốc điều hành ICAN, bà Melissa Parke, cảnh báo rằng "nếu không có New START, nguy cơ cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ tăng tốc giữa Mỹ và Nga"./.

