Mỹ đặt thời hạn chót cho Nga-Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình

Theo AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Mỹ đã đặt ra thời hạn chót là tháng 6 để Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm qua.

Phát biểu với báo giới ngày 6/2, Tổng thống Zelensky cho biết nếu không đạt được mục tiêu vào thời hạn tháng 6 này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ gây sức ép lên cả hai bên buộc họ phải đáp ứng thời hạn này.

Ông Zelensky nêu rõ: “Phía Mỹ đề xuất hai bên kết thúc cuộc chiến vào đầu mùa Hè này và có lẽ sẽ gây sức ép lên các bên đúng theo lịch trình đó… Họ tuyên bố rằng họ muốn thực hiện mọi việc vào tháng 6. Họ sẽ làm mọi thứ để chấm dứt chiến tranh. Họ muốn có một lịch trình rõ ràng cho mọi sự kiện."

Theo ông, Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo vào tuần tới tại nước này lần đầu tiên, có khả năng là ở Miami. Ông Zelensky lưu ý: “Chúng tôi đã xác nhận sẽ tham gia."

Phát biểu này của ông Zelensky được yêu cầu giữ kín cho đến sáng 7/2 mới được công bố.

Thời hạn chót mới nhất được đưa ra sau các cuộc đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi nhưng không đạt được bước đột phá nào do các bên tham chiến vẫn kiên quyết giữ những yêu cầu không thể dung hòa.

Nga đang gây sức ép buộc Ukraine rút quân khỏi Donbas, nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt - một điều kiện mà Kiev tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận.

Ngày 5/2, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin các nhà đàm phán nước này và Ukraine đã bước sang ngày làm việc thứ hai của các cuộc đối thoại do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết các bên tiếp tục làm việc theo các khuôn khổ như ngày đầu tiên, gồm tham vấn ba bên, làm việc theo nhóm và sau đó là điều chỉnh, thống nhất lập trường.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết các vấn đề kinh tế, cơ chế ngừng bắn và lãnh thổ là những chủ đề đang được thảo luận trong khuôn khổ đàm phán.

Khi đánh giá về tiến triển đàm phán, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán đã có những tiến triển và tín hiệu tích cực, bất chấp các yếu tố đang cản trở tiến trình này.

Cũng trong ngày 5/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga có thể sớm kết thúc nhờ các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh France 2, Tổng thống Zelensky cho biết đội ngũ của ông đang nỗ lực tối đa nhằm thúc đẩy các điều kiện hướng tới hòa bình và ưu tiên hàng đầu là đàm phán để chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev không có ý định chấp nhận các điều kiện mang tính áp đặt từ phía Nga. Theo ông, việc đóng băng giới tuyến hiện nay đã là sự thỏa hiệp đáng kể và các cuộc đàm phán chỉ có thể đạt kết quả khi đi kèm những điều kiện đủ cứng rắn./.

