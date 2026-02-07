“Ngày hàng Việt Nam” đưa nông sản Việt đến gần người tiêu dùng Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 6/2, Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp cùng Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) và hệ thống đại siêu thị bán buôn Selgros tổ chức “Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros Berlin Lichtenberg. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Đức.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nguyễn Đắc Thành; Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, Đặng Thị Thanh Phương; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Vinafruit; ông Mario Berger, Giám đốc điều hành Selgros Lichtenberg, cùng nhiều đại diện thương mại các nước tại Đức, các doanh nghiệp Đức và Việt Nam, trong đó có 10 doanh nghiệp xuất khẩu rau quả, nông sản Việt Nam đang tham dự Hội chợ nông sản quốc tế Fruit Logistica 2026 tại thủ đô Berlin.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ vui mừng khi sự kiện được tổ chức vào dịp sát Tết cổ truyền của Việt Nam-thời điểm rất có ý nghĩa không chỉ cho việc quảng bá các sản phẩm trái cây nổi tiếng mà còn lan tỏa nét Việt, văn hóa Việt.

Đại sứ đánh giá cao nỗ lực bền bỉ của Vinafruit trong nhiều năm qua để đưa nông sản Việt Nam đến với Fruit Logistica 2026-hội chợ về rau quả lớn nhất thế giới được tổ chức thường niên tại Berlin.

Đại sứ nhận định “Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng Đức biết thêm về các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam, mà còn tạo không gian để doanh nghiệp Việt Nam được trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp nhập khẩu của Đức.

Sự kiện “Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros Lichtenberg (Đức). (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Thông tin về kết quả hoạt động của ngành rau quả Việt Nam, Chủ tịch Vinafruit, Nguyễn Thanh Bình, cho biết, kim ngạch xuất khẩu trái cây và rau quả của Việt Nam năm 2025 đạt 8,6 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Riêng xuất khẩu sang thị trường Đức đạt hơn 60,17 triệu USD, tăng gần 40% so với năm trước, song vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ra thế giới.

Chia sẻ thêm về các số liệu này, Tham tán Thương mại Đặng Thị Thanh Phương cho biết, người tiêu dùng Đức đã quen thuộc với nhiều sản phẩm của Việt Nam như cà phê, thủy sản, chè và gia vị... Tuy nhiên, trái cây tươi vẫn là nhóm mặt hàng chưa được đông đảo người tiêu dùng Đức biết đến.

Bà kỳ vọng thông qua sự kiện, các hiệp hội và doanh nghiệp thu mua của Đức sẽ có thêm thông tin về ngành rau quả Việt Nam, qua đó góp phần lan tỏa hàng Việt tới các đối tác nhập khẩu và hệ thống phân phối tại thị trường Đức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mario Berger, Giám đốc điều hành siêu thị Selgros Lichtenberg cho biết siêu thị hiện có hơn 8.000 khách hàng là người Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt đối với hệ thống Selgros.

Hiện nay, siêu thị đang kinh doanh nhiều mặt hàng của Việt Nam trong đó chủ yếu là thủy sản, thực phẩm khô và các loại gia vị. Bên cạnh đó, siêu thị còn bày bán một số sản phẩm đặc trưng như rượu Saigon Baigur Dry Gin và một số loại trái cây tươi như thanh long, chanh dây.

Selgros Lichtenberg đang có kế hoạch nhập khẩu gạo ST25 của Việt Nam, đồng thời xem xét khả năng đưa thêm nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam lên kệ hàng.

Trong không gian được bài trí đậm chất văn hoá Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam như Viet Tropical Fruit, Golden Bee, ANT Farm, Vina T&T, Cao Nguyên Mộc Châu, Coco Produce, CP Thực phẩm Tinh Túy, CP Nông nghiệp U&I, Goods Link, Mova Plus đã giới thiệu tới khách mời và người tiêu dùng Đức các sản phẩm chất lượng cao như thanh long, dừa tươi, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, gạo ST25, mỳ, phở…

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành (giữa), Chủ tịch Vinafruit Nguyễn Thanh Bình (thứ hai, bên phải) trao đổi cùng ông Mario Berger, Giám đốc điều hành Selgros Lichtenberg. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Rainer Schubert, Tổng Thư ký Câu lạc bộ Tham tán Thương mại các nước tại Đức, đánh giá sự kiện này góp phần làm nổi bật mối quan hệ thương mại giữa Đức và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời giúp nhiều người biết đến hàng hoá xuất xứ từ Việt Nam. Các chủ nhà hàng Việt được đánh giá là khách hàng quan trọng của trung tâm bán buôn Selgros này.

Ông Nguyễn Hồ Nam, phụ trách bộ phận bán hàng siêu thị Selgros Berlin Lichtenberg cho biết, Selgros đã đồng hành cùng cộng đồng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trong khoảng 15 năm qua. Hiện nay, tập đoàn đang phân phối nước cốt dừa và rượu gin của Việt Nam, hai mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh.

Bên cạnh đó, Selgros đang làm việc với đối tác, hướng tới đưa gạo ST25, chè, cà phê của Việt Nam vào hệ thống phân phối của tập đoàn trong thời gian tới. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ và phối hợp hiệu quả của Thương vụ Việt Nam tại Đức trong thời gian qua trong hoạt động quảng bá hàng Việt đến với người dân Đức.

Sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam được giới thiệu tới khách hàng Đức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ông Nguyễn Khắc Hùng, kiều bào tại Đức, chia sẻ rằng ông là khách hàng thường xuyên của Selgros. Gian hàng hoa quả tại đây rất phong phú, bao gồm cả trái cây châu Á và Việt Nam, như chanh xanh, khế, thanh long hay bưởi.

Ông hy vọng trong tương lai, thương mại song phương tiếp tục được mở rộng, chủng loại hàng Việt Nam phong phú hơn và giá cả hợp lý hơn.

Đây là lần thứ ba trong gần một năm qua, Thương vụ Việt Nam tại Đức chủ trì và phối hợp tổ chức hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào hệ thống phân phối của Đức./.

