Điện Biên: Cửa khẩu A Pa Chải thực hiện xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Ngày 7/2, tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ công bố Cửa khẩu A Pa Chải được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới và thực hiện thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên là 22 tấn càphê.

Tại chương trình, Đại tá Phạm Hồng Giang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã công bố Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho phép Cửa khẩu A Pa Chải thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo quy chế lối mở.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu A Pa Chải.

Đại diện Sở Công thương Điện Biên và đại diện đơn vị chức năng huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao đổi thông tin về lô hàng xuất khẩu đầu tiên qua cửa khẩu A Pa Chải. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi Cục Hải quan khu vực VII, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III, Sở Y Tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua Cửa khẩu A Pa Chải được thực hiện thuận lợi và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian thông quan hàng hóa được thực hiện từ ngày 11/2, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào thứ Tư hàng tuần.

Mặt hàng nông sản được phép trao đổi mua bán qua cửa khẩu A Pa Chải gồm mía, càphê, hoa quả, sắn lát khô, cao su và các mặt hàng khác theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc đưa Cửa khẩu A Pa Chải, Việt Nam-Long Phú, Trung Quốc thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu và thúc đẩy hợp tác thương mại qua biên giới, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội địa phương hai bên nói riêng, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nói chung./.



