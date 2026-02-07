Giá vàng trong nước bật tăng trở lại, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 179,3 triệu đồng

Kinh tế

Cung xu hướng đi lên của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh trở lại, giá vàng SJC hiện đang giao dịch 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 176,3-179,3 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Sáng nay (7/2) thị trường vàng trong nước tăng trở lại với mức điều chỉnh cao nhất là 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 6/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 42,8 triệu đồng so với chốt ngày 6/2; Công ty Phú Quý giao dịch 176-179 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 6/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 4.968 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 156,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22,9 triệu đồng/lượng./.

