Đồng bộ giải pháp bảo đảm ổn định thị trường trước, trong và sau Tết

Triển khai Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản số 332/TTTN-NV đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nội dung của Công điện số 07/CĐ-TTg, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Kế hoạch số 176/KH-BCĐ389 ngày 8/12/2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; cùng Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 của Bộ Công Thương về các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là việc theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá cả hàng hóa, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng và hàng tiêu dùng phục vụ Tết.

Các địa phương cần thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống phân phối, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kho bãi trên địa bàn, kịp thời xử lý các phát sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các Sở Công Thương chủ động, linh hoạt tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, gắn với kiểm soát chất lượng hàng hóa và mở rộng phương thức tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo hướng dẫn tại Văn bản số 295/TTTN-XD ngày 2/2/2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Đối với lực lượng quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết, tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cùng với đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, công khai các vụ việc vi phạm điển hình, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên nhằm góp phần ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ vững kỷ cương thương mại, tạo điều kiện để nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.

Bắc Ninh bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh Lê Minh Hải, công ty đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong những ngày nghỉ Tết, ngành điện Bắc Ninh sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng.

Công ty Điện lực Bắc Ninh đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho tất cả các nhu cầu sử dụng điện trên toàn tỉnh. Trong trường hợp sự cố, thiếu nguồn thì thực hiện ưu tiên cấp điện theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp (Cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội quan trọng cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện; bệnh viện; đài phát thanh truyền hình.

Những điểm diễn ra các sự kiện chính trị, văn hoá – xã hội. Các cơ quan thuộc lực lượng quốc phòng, an ninh. Điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất phục vụ sản xuất cuối năm 2025 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026...)

Các Đội quản lý Điện lực khu vực trực thuộc, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Bắc Ninh phối hợp các đơn vị liên quan bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá nghệ thuật lớn của các thành phố, thị xã, huyện trong các ngày nghỉ lễ Tết.

Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh còn phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng…

Đồng thời, tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo, đối với lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện trực 24/24h; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh.

Ngành điện Bắc Ninh chủ động làm việc với các khách hàng sản xuất công nghiệp lớn phối hợp giảm tải khi có những bất thường trên hệ thống nguồn, lưới truyền tải; tiến hành tổng kiểm tra và khắc phục các tồn tại, thiếu sót của lưới điện và trạm biến áp.

Công ty Điện lực Bắc Ninh cũng khuyến cáo mỗi người dân, doanh nghiệp cần chung tay sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt là không bắn các loại pháo lên hệ thống đường dây điện để tránh xảy ra cháy, nổ, mất an toàn lưới điện, từ đó gây mất điện cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp điện trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Năm 2026, Công ty Điện lực Bắc Ninh đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 17,8 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng duy trì ở mức 2,7%, thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%.

Công ty tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.../.

Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung hàng hóa, xăng dầu, điện dịp Tết Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, xăng dầu, điện năng và giữ ổn định thị trường trước, trong và sau Tết.