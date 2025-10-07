Việt Nam thúc đẩy thương mại nông sản và gia vị bền vững tại Anuga 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ Hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới-Anuga 2025, diễn ra từ ngày 4-8/10 tại thành phố Cologne (Köln), Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) đã phối hợp với Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức Diễn đàn Việt Nam-Đức về thúc đẩy thương mại nông sản và gia vị bền vững.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giao thương, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, gia vị và nông sản của Việt Nam với các nhà nhập khẩu, phân phối và đối tác tại Đức và châu Âu, hướng tới mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch và có trách nhiệm.

Tham dự Diễn đàn, ngoài đại diện các doanh nghiệp, có bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPSA; bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại CHLB Đức, và bà Grosse Gudrun, Trưởng phòng Quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) Cologne.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPSA, Đức là thị trường xương sống của châu Âu và cũng là của Việt Nam. Ở châu Âu, nông sản Việt Nam, trong đó có ngành hàng gia vị, đi qua hai thị trường chính là Đức và Hà Lan để vào các thị trường châu Âu khác.

Thị trường Đức có thuận lợi lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam vì hoạt động thương mại đã có khuôn khổ của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) - một FTA thế hệ mới.

Tại diễn đàn, bà Hoàng Thị Liên đã giới thiệu tổng quan ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam, cập nhật số liệu mới nhất về tình hình xuất khẩu, theo đó xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong tám tháng đầu năm nay đang chứng kiến sự suy giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu quế lại có bước tăng trưởng vượt bậc 32%.

Xuất khẩu gia vị Việt Nam sang châu Âu nói chung cũng đều suy giảm trong tám tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2024, trong đó tiêu giảm 19,9% và hồi giảm 36,3%.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đức, bà Hoàng Thị Liên đánh giá thị trường chung hiện nay có thể thấy không có nhiều màu hồng, vì có sự sụt giảm chung trên toàn thế giới do kinh tế thế giới đang trong bối cảnh điều chỉnh kinh tế vĩ mô ở một số cường quốc như Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà cho rằng nhìn về lâu dài, ngành hồ tiêu và gia vị vẫn là ngành rất có triển vọng. Hiện nay, với vai trò điều phối, VPSA đang nỗ lực hết sức cùng với người nông dân và nhà xuất khẩu, làm sao cân bằng được giữa yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và có tiếng nói đề xuất nhà nước hỗ trợ thêm khung pháp lý, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh trong nước, giảm các rào cản, để doanh nghiệp tập trung chuyên sâu vào xuất khẩu, tăng thêm được thị phần.

Bà Hoàng Thị Liên cho biết tại Anuga 2025 này, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đều mong muốn có thể củng cố được quan hệ đối tác với các khách hàng cũ, đồng thời tìm thêm được các khách hàng tiềm năng mới vì Hội chợ Anuga có chất lượng và uy tín của khách hàng rất cao.

Diễn đàn cũng cập nhật những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong chuỗi giá trị hồ tiêu và gia vị, nhằm đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài và nâng cao vị thế của ngành hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bà Grosse Gudrun, Trưởng phòng Quốc tế của IHK Cologne phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Thu Hằng /TTXVN)

Đại diện cho IHK Cologne, bà Gudrun đã giới thiệu với Diễn đàn về thành phố Cologne, thành phố lớn thứ tư của Đức và là trung tâm của hoạt động thương mại quốc tế của Đức với nhiều triển lãm và hội chợ lớn hàng đầu thế giới, trong đó điển hình là Hội chợ thực phẩm và đồ uống Anuga, được tổ chức hai năm một lần.

Bà Gudrun đánh giá quan hệ thương mại Việt Nam-Đức có truyền thống lâu đời và hiện đang phát triển mạnh mẽ: “Việt Nam đã rất thành công trong thời gian gần đây. Giữa Việt Nam và châu Âu có EVFTA, giúp chúng ta làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại song phương,” bà nói.

Bà Gudrun cho biết nhiều doanh nghiệp Đức rất quan tâm đến làm ăn với Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, như phụ tùng ô tô.

Do những vấn đề gần đây với thị trường Trung Quốc, nhiều công ty Đức đang tìm kiếm các thị trường thay thế và Việt Nam nổi lên là một lựa chọn rất đáng quan tâm. Bà cho rằng, đối với một số lĩnh vực, các công ty Đức có thể gặp khó khăn khi làm ăn với Việt Nam nhưng theo bà, trong lĩnh vực hồ tiêu và gia vị, cơ hội làm ăn là rất tốt.

Diễn đàn tại Anuga 2025 là cầu nối quan trọng trong hợp tác thương mại Việt Nam-Đức, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là quốc gia cung ứng hồ tiêu và gia vị uy tín, chất lượng và bền vững trên thị trường toàn cầu.

Đoàn doanh nghiệp VPSA tham dự Hội chợ Anuga 2025 gồm 24 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hồ tiêu, quế, hồi, gừng, nghệ, ớt và các sản phẩm nông sản khác.

Tại hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO, BRC, Halal, Kosher, Organic (EU/USDA) – thể hiện năng lực đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc của thị trường châu Âu.

Anuga 2025, hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới, diễn ra từ ngày 4-8/10 tại Cologne, với chủ đề chính là tăng trưởng bền vững và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, hội chợ quy tụ hơn 8.000 nhà triển lãm từ 110 quốc gia, giới thiệu sức mạnh đổi mới và sự đa dạng của ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu./.

Hội chợ Thương mại quốc tế về nông sản nhiệt đới ở Hải Nam thu hút 2.200 doanh nghiệp tham gia HẢI KHẨU, HẢI NAM, TRUNG QUỐC – Media OutReach Newswire – Ngày 9 tháng 12 năm 2024 – Hội chợ Thương mại quốc tế Trung Quốc (Hải Nam) lần thứ 27 về sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới đã diễn ra tại Cảng thương mại tự do Hải Nam trong 4 ngày, từ ngày 5 […]