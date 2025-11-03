Đức: Tìm kiếm cơ hội mới trong ngành nông nghiệp Việt Nam

“Việt Nam là đối tác lâu năm, đáng tin cậy của bang Thüringen. Với việc chú trọng thêm vào nông nghiệp và công nghệ nông nghiệp - những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và giữ vai trò quan trọng - hai bên có thể củng cố và mở rộng nền tảng hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Nông nghiệp bang Thüringen Marcus Malsch đã khẳng định như vậy khi ông dẫn đầu đoàn công tác, gồm khoảng 40 thành viên đến từ các doanh nghiệp và tổ chức nông nghiệp của bang thăm và làm việc từ ngày 3-8/11 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, mục tiêu của đoàn công tác là nhằm tìm kiếm đối tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và phát triển nguồn nhân lực, qua đó mở thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa 2 bên. Nông nghiệp hiện chiếm khoảng 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam và tạo việc làm cho gần 1/3 số lao động trong nước.



Dự kiến, đoàn công tác bang Thüringen sẽ chia sẻ công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng trong chế biến nông sản.



Ở chiều ngược lại, nhu cầu lao động có chuyên môn trong nông nghiệp tại Thüringen được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Do đó, việc mở rộng hợp tác đào tạo nghề giữa Việt Nam và bang Thüringen, đặc biệt trong các ngành nghề xanh (Green Jobs), được xem là hướng đi đúng đắn và bền vững.



Hiện kim ngạch thương mại song phương giữa bang Thüringen và Việt Nam đạt khoảng 220 triệu euro (hơn 253 triệu USD). Hơn 40 doanh nghiệp của bang đang duy trì hoạt động xuất khẩu thường xuyên sang Việt Nam. Ông Malsch khẳng định: “Tiềm năng này còn rất lớn và hoàn toàn có thể tiếp tục mở rộng.”



Quan hệ giữa hai bên không chỉ giới hạn trong thương mại, mà còn bao gồm đào tạo nghề và tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại bang Thüringen.

Tính đến năm 2025, hơn 300 thanh niên Việt Nam đã bắt đầu được sang đào tạo nghề tại vùng Nam Thüringen, trong dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp địa phương và tổ chức nghề nghiệp ở Việt Nam./.

Việt Nam-Đức hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm cao mới Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu; quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.