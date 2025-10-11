Cơ hội phát huy tiềm năng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 10/10, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF), Diễn đàn Kinh tế Nông nghiệp Việt-Pháp đã chính thức khai mạc.

Sự kiện do Tập đoàn Central Retail Việt Nam, MEDEF International và Bộ Công Thương Việt Nam đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Pháp.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức, quy tụ đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà bán lẻ Pháp và gần 40 doanh nghiệp Việt Nam đến từ nhiều lĩnh vực nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định Diễn đàn này không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là minh chứng cho sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Pháp, được thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Pháp tháng 10/2024 và được tiếp nối bởi các chuyến thăm cấp cao gần đây của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết Việt Nam đang hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với nông nghiệp giữ vai trò trụ cột.

Tuy nhiên, Việt Nam không muốn chỉ là “vựa lúa của thế giới” mà đang hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, đồng thời mong muốn được nhìn nhận không chỉ là thị trường, mà là nền tảng sản xuất bền vững và chiến lược của Pháp tại Đông Nam Á và toàn châu Á.

Bà Nguyễn Thảo Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) - cho biết đoàn công tác gồm gần 40 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam, đại diện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản và thực phẩm chế biến (càphê, hạt điều, hồ tiêu, trái cây nhiệt đới, thủy sản), dệt may và đồ thủ công mỹ nghệ.

Các sản phẩm này đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã và ngày càng chú trọng yếu tố xanh-bền vững, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường châu Âu. Việc các doanh nghiệp trực tiếp sang Pháp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng hợp tác với Pháp và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Paul Lê - Phó Chủ tịch phụ trách xúc tiến thương mại của Central Retail Việt Nam - cho biết: “Hiện nay, trong bối cảnh hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ đối diện nhiều thách thức do chịu mức thuế khá cao, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tham gia sân chơi toàn cầu.

Với thế mạnh của nhà bán lẻ quốc tế, Central Retail đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu để tìm hiểu thị trường, văn hóa tiêu dùng Pháp; qua đó tìm thêm đối tác để đưa hàng vào thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung."

Ông Jean Paul Torris, Chủ tịch Hiệp hội quốc gia về thực phẩm, đại diện Medef International, phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ông Jean Paul Torris - Chủ tịch Hiệp hội quốc gia về thực phẩm, đại diện Medef International - nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rất rõ thông điệp của các nhà chức trách Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam, đó là chuyển đổi từ một quốc gia xuất khẩu lớn về nông nghiệp, về các sản phẩm nông nghiệp - với những vị thế đáng kể trong lĩnh vực cà phê, gạo, sản phẩm thủy sản - sang một nền kinh tế tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn, với mức độ chế biến cao hơn."

Theo ông Torris, lời kêu gọi của Việt Nam hướng tới hợp tác, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đầu tư công nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng từ sự giàu có không thể phủ nhận của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, là một mục tiêu mang tính đôi bên cùng có lợi.

Đối với Việt Nam là giúp phát triển giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng và xuất khẩu của mình, còn đối với các doanh nghiệp Pháp là tham gia vào các mối quan hệ đối tác này, cũng là mở rộng được sự hiện diện của mình trên một vùng lãnh thổ “có vị trí trung tâm của thế giới."

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt-Pháp, đại diện chính phủ và doanh nghiệp hai nước đã chia sẻ về tiềm năng hợp tác của hai bên và tiến hành các phiên kết nối giao thương (B2B).

Nhân dịp này, Central Retail Việt Nam và Verger de la Blottière - một trong những hợp tác xã trồng và xuất khẩu táo hàng đầu của Pháp - đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu và xem xét khả năng hợp tác đưa các sản phẩm táo chất lượng cao của Pháp vào thị trường Việt Nam.

Thỏa thuận này mở ra cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam được thưởng thức nhiều hơn các dòng táo cao cấp, đa dạng về hương vị và chủng loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng Việt, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực nông sản-thực phẩm./.

