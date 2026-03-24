Việt Nam và Pháp trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đường sắt

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 23/3, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đã có buổi làm việc với ông Diego Diaz, Chủ tịch SNCF International thuộc Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF), nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Tại buổi gặp, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp đang phát triển mạnh mẽ và hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng. Trong đó, lĩnh vực đường sắt được xác định là một trong những ưu tiên hợp tác quan trọng.

Đại sứ cũng nhấn mạnh các chuyến thăm cấp cao gần đây, trong đó có chuyến làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại SNCF (tháng 6/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot (tháng 3/2025), đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Ông Diego Diaz chia sẻ kinh nghiệm hơn 40 năm vận hành hệ thống tàu cao tốc TGV, một trong những mô hình thành công hàng đầu thế giới.

Đại diện SNCF nhấn mạnh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc tư vấn chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, đồng thời chia sẻ các bài học thực tiễn về quy hoạch, vận hành và quản trị hệ thống đường sắt hiện đại.

Hai bên cũng trao đổi sâu về mô hình phát triển đường sắt tốc độ cao, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận từng giai đoạn, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tài chính và tính bền vững lâu dài.

Kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ Pháp và Maroc, cho thấy việc triển khai theo từng đoạn tuyến ban đầu sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực quốc gia trong dài hạn và giảm thiểu rủi ro.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là công nghệ TGV với tiêu chuẩn cao về an toàn, hiệu quả vận hành và thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với SNCF trong các lĩnh vực như đào tạo nhân lực, tư vấn phát triển mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm quản lý.

Đại sứ cũng bày tỏ đánh giá cao các dự án hợp tác do Pháp hỗ trợ tại Việt Nam, đặc biệt là các chương trình do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và SNCF tham gia triển khai, như dự án hỗ trợ kỹ thuật chiến lược cho ngành giao thông, dự án tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội và các nghiên cứu mở rộng tuyến đường sắt đô thị.

Những dự án này thể hiện rõ cam kết của Pháp trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, bền vững, đa phương thức kết nối hàng không, đường sắt và đường biển.

Việc hợp tác chặt chẽ giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, sở hữu một mạng lưới giao thông xương sống hiện đại, an toàn và phát thải thấp.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác tập trung vào chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực then chốt như đào tạo nhân lực, tư vấn quy hoạch mạng lưới, quản trị và vận hành hệ thống, phát triển công nghệ mới cũng như xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành đường sắt./.

Tạo hành lang pháp lý mang tính đột phá cho phát triển đường sắt Việt Nam Dự thảo Luật đã được bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt tạo hành lang pháp lý mang tính đột phá cho phát triển đường sắt.