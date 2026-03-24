Tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Mỹ kinh doanh thành công tại Việt Nam

Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, sáng 23/3 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Mỹ với chủ đề “Thu hút nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).”

Tại tọa đàm, các đại biểu nghe lãnh đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam giới thiệu 2 trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; cũng như các cơ chế chính sách, khung pháp lý ưu đãi và cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư, đối tác Mỹ.

Đại diện doanh nghiệp, chuyên gia tài chính Mỹ trình bày về kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế; trao đổi các giải pháp thu hút vốn và tăng cường liên kết giữa VIFC với hệ thống tài chính toàn cầu, cũng như thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư vào VIFC.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá buổi tọa đàm diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ vào tháng Hai vừa qua đã đặt ra những định hướng chiến lược mới, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.

Hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư công nghệ cao được xác định là trọng tâm, động lực dẫn dắt cho kỷ nguyên hợp tác mới. Dù vậy, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít thách thức đặt ra khi kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những “cơn gió ngược” hết sức phức tạp.

Căng thẳng địa chính trị và những biến động khó lường ở nhiều khu vực đang gây ra những hệ lụy sâu rộng cho chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tích cực và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm: xác định động lực quan trọng nhất là kinh tế tư nhân, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế hướng tới chuyển đổi kinh tế số, tăng trưởng xanh, khoa học công nghệ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, các dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa nhanh và thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các sân bay, cảng biển, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh toàn diện nhằm thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Để kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực này, Trung tâm tài chính quốc tế được xác định là chủ trương đặc biệt quan trọng, là đột phá về thể chế, là quyết sách huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao, qua đó, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo sức bật mới cho phát triển và đóng góp mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới."

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đến nay, bằng quyết tâm cao và hành động quyết liệt, Việt Nam đã cơ bản xây dựng được khuôn khổ chính sách đồng bộ, đặc thù đưa Trung tâm tài chính đi vào hoạt động, vận hành chính thức, kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 - văn bản pháp lý đầu tiên, đặt nền tảng pháp lý quan trọng, vững chắc cho việc xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, bổ trợ mà không cạnh tranh lẫn nhau.

Đồng thời, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính cũng đã được thông qua, tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế, góp phần gây dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam, nhất là hai thành phố trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời trở thành những nhà đầu tư tiên phong, hướng tới trở thành các đại sứ của VIFC để kết nối các nhà đầu tư lớn, tiềm năng của Mỹ cùng tham gia VIFC.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi Tọa đàm. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN)

Cùng với đó là hỗ trợ huy động, thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển Trung tâm tài chính tại Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng tài chính hiện đại (thanh toán, lưu ký, giao dịch…); thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực tài chính xanh, fintech, tài sản kỹ thuật số; hợp tác áp dụng chuẩn mực tài chính quốc tế và tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính; tiếp tục đối thoại, đề xuất, tham vấn chính sách cho Hội đồng điều hành, cơ quan điều hành tại hai thành phố, cơ quan giám sát... trên cơ sở kinh nghiệm của các IFC của Mỹ và thế giới để kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bền vững tại VIFC; chủ động phối hợp với các thành phố xây dựng kế hoạch và lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các bên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: “Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Mỹ nói riêng đầu tư, hoạt động kinh doanh thuận lợi, thành công tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.”

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, mang lại lợi ích cao nhất và thực chất cho nhân dân và nền kinh tế hai nước./.

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường đối thoại tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp xử lý quan tâm của doanh nghiệp Hoa Kỳ trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.