Kinh tế

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ 2 thế giới tại huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia, tương đương mức tăng hơn 300%.

Hải Yến
Ảnh minh họa. (Nguồn: China Daily)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ngày 24/3 cho biết nước này đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới tại huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia, tương đương mức tăng hơn 300%.

Các loại oxide đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như vật liệu từ tính và vật liệu huỳnh quang, là thành phần không thể thiếu đối với nền công nghiệp hiện đại và ngành sản xuất công nghệ cao.

Ngoài ra, Trung Quốc còn phát hiện các nguồn tài nguyên mới tại khu mỏ Mao Ngưu Bình thuộc huyện Miện Ninh, bao gồm 27,14 triệu tấn fluorite và 37,23 triệu tấn barite. Hai tài nguyên này đều được xếp loại là các mỏ có quy mô siêu lớn.

Fluorite và barite là những nguồn tài nguyên không tái tạo. Trong đó, fluorite là nguồn cung cấp fluorine công nghiệp chủ chốt, đóng vai trò thiết yếu đối với các ngành công nghiệp mới nổi cũng như các ngành công nghiệp trong tương lai.

Barite, nổi tiếng nhờ tính trơ về mặt hóa học, khả năng chống chịu acid và kiềm, mật độ cao cùng đặc tính hấp thụ bức xạ, là nguyên liệu thô cực kỳ quan trọng trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, dược phẩm và xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đất hiếm #Trữ lượng quốc gia #Vật liệu #Sản xuất công nghệ cao Trung Quốc
