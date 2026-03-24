Chính sách "Cửa ngõ Toàn cầu": EU đẩy mạnh đầu tư và kết nối bền vững tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/3, Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của khối trong việc đẩy mạnh Chiến lược "Cửa ngõ Toàn cầu" tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời khẳng định quyết tâm của EU trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kết nối hạ tầng và "cú hích" nguồn vốn

Tại Diễn đàn "Doanh nghiệp và Đầu tư EU-Việt Nam" diễn ra ngày 24/3, ông Jozef Síkela nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia đầy tham vọng với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, dân số trẻ và tiềm năng to lớn.

"Với Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, chúng tôi đang đưa các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu đến Việt Nam để biến tham vọng này thành những dự án cụ thể, tạo việc làm và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của đất nước," Cao ủy Síkela phát biểu.

Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu là sáng kiến chiến lược của EU nhằm thu hẹp khoảng cách đầu tư toàn cầu thông qua việc huy động tối đa 400 tỷ euro từ cả khu vực công và tư nhân trong giai đoạn 2021-2027. Tại Việt Nam, tinh thần "Nhóm châu Âu" đang được cụ thể hóa bằng những gói tài chính quy mô lớn.

Ông Jozef Síkela thông báo EU đang triển khai gói đầu tư 560 triệu euro để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế Việt Nam. Trong đó, dự án nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái với công suất 1.200 MW với tổng giá trị khoảng 900 triệu euro được coi là cột mốc trọng yếu. Dự án này đóng vai trò "chìa khóa" giúp ổn định hệ thống điện quốc gia, tăng khả năng lưu trữ và nâng cao độ tin cậy của các nguồn năng lượng tái tạo, đây vốn là thách thức lớn đối với hạ tầng năng lượng hiện nay.

Song song đó, phía châu Âu cũng khởi động Cơ sở hỗ trợ giao thông bền vững với trị giá 40 triệu euro, nhằm mục tiêu huy động hơn 1 tỷ euro đầu tư vào các dự án đường sắt và giao thông đô thị.

Bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), khẳng định với vai trò cánh tay tài chính của EU, EIB sẽ sát cánh cùng Việt Nam để hiện thực hóa các dự án lớn, như đường sắt cao tốc Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Những thành quả từ tuyến Metro số 3 tại Hà Nội hiện nay chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của sự hợp tác này.

Cam kết về quan hệ bền vững

Việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính bền vững là một nội dung then chốt trong chuyến thăm. Thỏa thuận tài trợ 200 triệu euro giữa EIB và Techcombank vừa được công bố là bước đi cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa Việt Nam tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giao thông sạch. Đây là hướng đi quan trọng để kết hợp tham vọng của khu vực công với dòng vốn tư nhân, tạo ra tác động lan tỏa thực sự trong nền kinh tế.

Bà Nicola Beer cho biết EIB đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997 với khoảng 800 triệu euro được đầu tư vào cơ sở hạ tầng bền vững, giao thông vận tải và hành động vì khí hậu. Bà nhấn mạnh trọng tâm đầu tư vào hệ thống năng lượng, giao thông bền vững, tài chính xanh. Trên cơ sở đó, EIB sẽ hợp tác với các đối tác Việt Nam để phát triển các dự án lớn mạnh, chất lượng cao, có thể được thực hiện hiệu quả và mang lại tác động lâu dài.

“Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: Châu Âu là đối tác của sự ổn định,” Bà Nicola Beer nói.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã bày tỏ sự trân trọng đối với cam kết dài hạn của EU. Ông nhấn mạnh Việt Nam mong muốn EU tiếp tục hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh, ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng hàng đầu và sẽ nỗ lực thực hiện các cam kết về mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Để tối ưu hóa hiệu quả hợp tác, phía Việt Nam đề nghị EU hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật để các doanh nghiệp trong nước tích hợp tốt hơn các tiêu chuẩn ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời Việt Nam kêu gọi các nước thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) để tạo hành lang pháp lý an toàn, vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Theo ông, đây là một mảnh ghép còn thiếu để tập hợp, tạo lập một hành lang pháp lý an toàn, vững chắc, giúp doanh nghiệp các bên tự tin mở rộng đầu tư và cùng khai thác hai thị trường năng động ASEAN và EU.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị việc hợp tác xây dựng các mô hình tăng trưởng mới. Theo đó, EU chia sẻ kinh nghiệm quản trị và kết nối đầu tư, xây dựng mô hình kinh tế, như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

“Đây là những thanh nam châm thu hút dòng vốn quốc tế, tạo ra các giá trị gia tăng mới cho Việt Nam và các đối tác châu Âu,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Các ký kết và công bố chính thức: - Thông báo hợp tác từ EU tới Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đại diện cho Nhóm châu Âu với Việt Nam: Cơ chế vận tải mới của Việt Nam (VTF) với giá trị 40 triệu euro (khoản tài trợ của EU) - Thỏa thuận trao đổi tài trợ giữa EU và Việt Nam về Chương trình Giáo dục nghề nghiệp EU-Việt Nam (VETVET): 40 triệu euro và 10 triệu euro từ Nhóm châu Âu (EU, Đức và Pháp). - Thông báo hợp tác giữa EU và AFD thay mặt cho Nhóm châu Âu với Việt Nam: Bổ sung 23 triệu euro (khoản tài trợ của EU) cho Chương trình Chuyển đổi Năng lượng của Nhóm châu Âu (ETEF). - Thỏa thuận giữa Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) về thỏa thuận cấp tín dụng trị giá 200 triệu euro. - Thỏa thuận vay vốn giữa AFD (Pháp), Proparco (Pháp) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái với tổng trị giá gần 230 triệu euro. - Biên bản ghi nhớ giữa Áo và thành phố Đà Nẵng về Khoa học-Công nghệ-Đổi mới-Chuyển đổi số (Cơ quan Hợp tác Kinh tế và Phát triển Áo (AED) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng). - Thư thỏa thuận giữa Airbus và Vietnam Airlines về dự án nâng cấp máy bay A350. - Biên bản ghi nhớ giữa APM Terminals B.V. và Tập đoàn Hateco về vận hành cảng xanh và số hóa, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân tài tại Việt Nam. - Biên bản ghi nhớ giữa Ericsson và Business Sweden về phát triển y tế số và khám chữa bệnh từ xa tại tỉnh Bắc Ninh. - Thông báo liên kết giữa Ericsson và các công ty EU về hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

