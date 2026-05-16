Trung Quốc-Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan đối với một số mặt hàng

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/5 cho biết nước này và Mỹ đã đồng ý hạ mức thuế quan áp dụng đối với một số sản phẩm của nhau, nhằm thúc đẩy thương mại song phương.

Tuyên bố trên được đưa ra dưới dạng thông cáo báo chí, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khép lại.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, chính phủ hai nước sẽ áp dụng một loạt biện pháp, bao gồm việc cùng cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm cụ thể, nhằm mở rộng quy mô thương mại song phương trong các lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp.

Phía Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết hơn và cho biết thêm rằng phái đoàn hai nước vẫn đang tiếp tục đàm phán về các điều khoản cụ thể.

Thông cáo cũng xác nhận kế hoạch của Trung Quốc về việc mua máy bay do Mỹ sản xuất, mặc dù không tiết lộ số lượng hay thương hiệu cụ thể. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ tích cực giải quyết các mối quan ngại của Mỹ liên quan đến việc nhập khẩu nông sản.

Trước đó, sau khi rời khỏi Bắc Kinh, trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump đã tiết lộ với các phóng viên rằng Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay phản lực của Boeing và từ 400 đến 450 động cơ của GE Aerospace, với tiềm năng đơn hàng có thể tăng lên tới 750 chiếc.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thương vụ lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc sau gần một thập kỷ./.

