Mỹ-Trung chưa thể tháo gỡ các “hồ sơ nóng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với Chủ tịch Tập Cận Bình mà chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ.

Tuy nhiên, cả Washington và Bắc Kinh đều đánh giá cuộc gặp là “rất tốt” và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngay sau khi rời Bắc Kinh trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ “mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn bao giờ hết.”

Dù ông Trump cho biết hai bên đã “thảo luận gần như mọi vấn đề”, nhưng giới quan sát nhận định hội nghị lần này chủ yếu mang ý nghĩa “thiết lập lại quan hệ” thay vì tạo ra các kết quả đột phá thực chất.

Về thương mại, hai bên chưa đạt tiến triển lớn liên quan tới thuế quan. Tổng thống Trump cho biết vấn đề cắt giảm thuế hoàn toàn không được đưa vào thảo luận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm “hàng tỷ USD” đậu tương của Mỹ. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington cũng kỳ vọng sẽ đạt thêm các thỏa thuận lớn về nông sản và năng lượng sau chuyến thăm này.

Các vấn đề chiến lược cốt lõi giữa hai nước vẫn gần như chưa có chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực đất hiếm và công nghệ cao. Vấn đề Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc nhập khẩu dầu từ Iran hay không./.

