Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tòa án bác đơn kiện về sửa đổi thuế quan Mục 301

Theo Inside Trade, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này bác đơn kiện của các nhà nhập khẩu trong vụ HMTX Industries kiện Chính phủ Mỹ liên quan đến quyền sửa đổi thuế quan theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974.

Các doanh nghiệp nhập khẩu cho rằng Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã vượt quá thẩm quyền khi năm 2019 mở rộng thuế Mục 301 đối với hàng hóa Trung Quốc từ khoảng 50 tỷ USD lên gần 370 tỷ USD thông qua cơ chế “sửa đổi” tại Mục 307.

Theo nguyên đơn, thuật ngữ “modify” chỉ nên cho phép các thay đổi nhỏ, thay vì mở rộng quy mô áp thuế lớn như đối với danh mục hàng hóa “List 3” và “List 4A.”

Bộ Tư pháp Mỹ phản bác rằng luật không đặt ra giới hạn như vậy và Quốc hội đã cố ý trao cho Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ quyền linh hoạt để điều chỉnh biện pháp thương mại nhằm đối phó với sự thay đổi trong hành vi của đối tác thương mại.

Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng nếu phải lặp lại đầy đủ quy trình điều tra và tham vấn mỗi lần sửa đổi thuế, thì Mục 301 sẽ mất ý nghĩa thực tiễn.

Vụ kiện được đánh giá có ý nghĩa lớn đối với chính sách thương mại hiện nay của Mỹ, đặc biệt sau khi Tòa án Tối cao hồi Tháng 2 bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hiện đang mở nhiều cuộc điều tra mới theo Mục 301 về lao động cưỡng bức và dư thừa công suất công nghiệp đối với hàng chục đối tác thương mại./.

