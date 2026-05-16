Venezuela khẳng định giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, sáng 15/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Caracas, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), Bộ Ngoại giao Venezuela, Chính quyền thành phố Caracas và Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp tổ chức trọng thể Lễ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2026).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền Jesús Faria; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corao; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Venezuela-Việt Nam Carolus Wimmer; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Venezuela, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam, Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam, cán bộ Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela và đông đảo quần chúng nhân dân thủ đô Caracas.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đảng PSUV Jesús Faria bày tỏ xúc động sâu sắc tham dự Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh những tình cảm đặc biệt và sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Người và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc giành độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh-biểu tượng bất tử của phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ 20 không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho các chính đảng cánh tả, tiến bộ, các phong trào cách mạng và nhân dân các nước tại Mỹ Latinh, trong đó có Đảng PSUV và nhân dân Venezuela.

Ông Jesús Faria cho biết đã có nhiều dịp đến thăm Việt Nam, được chứng kiến những thành tựu phát triển to lớn, vĩ đại của Việt Nam, minh chứng sống động cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối. Từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, duy trì tăng trưởng ổn định và đời sống người dân được nâng cao. Việt Nam hôm nay là biểu tượng của độc lập, tự do, phẩm giá và sự kiên cường tiến bước, một quốc gia hùng cường và thịnh vượng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corea.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Andrea Corea khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người đã giành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, làm nên những thắng lợi lịch sử vẻ vang, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bà Andrea bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Venezuela và Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước tiếp tục tiến triển tích cực dựa trên nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác hiệu quả và chia sẻ những giá trị cốt lõi về con đường phát triển vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đoàn kết, gắn bó mà lãnh đạo Đảng PSUV, các chính đảng, phong trào tiến bộ, của Chính phủ và nhân dân Venezuela luôn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ Phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng bất tử của phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Những tình cảm chân thành, sự ngưỡng mộ sâu sắc từ các nhà lãnh đạo, các chính đảng, phong trào cánh tả, tiến bộ và nhân dân Mỹ Latinh trong đó có nhân dân Venezuela là minh chứng sống động cho giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng, nhân cách và sự nghiệp vĩ đại của Người.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ cho biết, vừa qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức thành công và tại Đại hội này, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động, kết hợp kiên định với vận dụng sáng tạo. Trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao.

Cùng ngày, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của Venezuela như Thông tấn xã Venezuela (AVN), Đài Truyền hình quốc gia Venezuela (VTV), Đài truyền hình Phương Nam (TeleSUR), kênh truyền hình tin tức Globovision, các nhật báo lớn như Correo del Orinoco, El Universal…đã thông tin đậm nét về Lễ kỷ niệm cũng như về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và của toàn thể nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới./.

Phi Hùng