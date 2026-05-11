Nhà sử học Brazil khẳng định giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 10/5, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 136 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2026), phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đã phỏng vấn ông Pedro Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET) về giá trị trường tồn của tư tưởng của Bác đối với phong trào cách mạng thế giới và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Brazil hiện nay.

Ông Pedro Oliveira khẳng định việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc năm 1911 để đi khắp thế giới tìm con đường giải phóng dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang chìm dưới ách đô hộ thực dân Pháp từ năm 1858.

Vào thời điểm đó, điều kiện thông tin liên lạc vô cùng hạn chế, khiến việc nhận thức đầy đủ về bản chất của chủ nghĩa thực dân và tình hình quốc tế rất khó khăn. Chính vì vậy, chuyến đi đã giúp Người trực tiếp tiếp xúc với thực tiễn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân tại nhiều quốc gia.

Nhà báo, nhà sử học Pedro Oliveira nhấn mạnh trong suốt hành trình từ năm 1911 đến khi trở về Việt Nam năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu sâu sắc tình hình quốc tế, từ đó xác định rõ phương hướng đấu tranh cách mạng phù hợp cho dân tộc Việt Nam.

Ông cho rằng vai trò của Người đặc biệt nổi bật trong việc góp phần thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, đặt nền móng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đề cập tới sự ủng hộ quốc tế dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, ông Pedro Oliveira khẳng định phong trào đoàn kết quốc tế chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc đã đóng vai trò rất quan trọng đối với thắng lợi của Việt Nam.

Ông cho biết nhân dân Brazil cũng đã có nhiều hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam trước đây và hiện nay tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước.

Theo ông, cuốn sách "Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp vị Lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam" do Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam xuất bản bằng tiếng Bồ Đào Nha tại Brazil và hiện được phát hành bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt là công cụ hữu ích nhằm quảng bá những thành tựu chính trị, kinh tế và xã hội của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá về giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng thế giới, ông Pedro Oliveira cho rằng có thể khái quát thành hai nội dung cốt lõi.

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng về mặt chính trị và tư tưởng cho phong trào xã hội chủ nghĩa và cộng sản quốc tế khi nhấn mạnh sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân trên toàn thế giới chỉ có thể thành công nếu các đảng cách mạng kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc ở mọi châu lục, trong đó có Mỹ Latinh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phải gắn liền với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông cho rằng chính đường lối đó đã giúp Việt Nam vượt qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm để từng bước xây dựng một đất nước hòa bình, phát triển, công bằng xã hội và tiến bộ về khoa học công nghệ.

Về quan hệ Việt Nam-Brazil, ông Pedro Oliveira bày tỏ tin tưởng các dự án hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước, cùng với các chương trình hợp tác giữa nhiều trường đại học của Việt Nam và Brazil, sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ông cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng thúc đẩy trao đổi đoàn sinh viên, giảng viên, nghệ sỹ và cả các hoạt động giao lưu thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Ông nhấn mạnh Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam cùng Đảng Cộng sản Brazil và Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ông Pedro Oliveira, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam, cùng con gái và cháu nội tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janiero. (Ảnh: Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam)

Ông cũng cho biết nhân dịp kỷ niệm 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9/5 vừa qua, Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam đã tổ chức một hoạt động tại khu Santa Teresa ở thành phố Rio de Janeiro, nơi Bác Hồ từng đặt chân tới trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước vào năm 1912.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện được đặt tại Santa Teresa, nhằm ghi nhớ chuyến đi lịch sử của Người cũng như tôn vinh tình đoàn kết giữa nhân dân Brazil và Việt Nam.

Công trình không chỉ thể hiện sự trân trọng của bạn bè Brazil đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà còn trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, chính trị của các tổ chức đoàn kết với Việt Nam tại Brazil.

Ông Pedro Oliveira cho biết hằng năm Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam đều phối hợp tổ chức các hoạt động tưởng niệm, dâng hoa và giao lưu văn hóa tại khu vực tượng đài nhằm giới thiệu tới người dân Brazil về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh các hoạt động này góp phần giúp thế hệ trẻ Brazil hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam cũng như những thành tựu phát triển của đất nước hiện nay./.

