Giá xăng có thể giảm mạnh khi OPEC đứng trước nguy cơ tan rã

Đoàn Hùng
Trụ sở Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Fox Business ngày 15/5, các chuyên gia dự đoán giá xăng có thể giảm mạnh trong thời gian tới khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang đứng trước nguy cơ tan rã.

Trong nhiều năm qua, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ bị cho là đã giữ giá dầu thô cao hơn mức tự nhiên của thị trường bằng cách giới hạn sản lượng khai thác của từng quốc gia thành viên.

Nếu liên minh này suy yếu hoặc tan rã, đây được xem là thắng lợi lớn cho chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực tái định hình thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ “đang bóc lột phần còn lại của thế giới.” Theo bài báo, Tổng thống Trump nhiều năm qua đã gây áp lực mạnh lên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, tổ chức đang kiểm soát lượng dự trữ dầu thô rất lớn nhưng hạn chế số thùng dầu được phép bơm ra thị trường mỗi ngày. Điều này đã khiến giá xăng tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới tiếp tục ở mức cao.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp của The PRICE Futures Group và cộng tác viên của Fox Business, cho biết việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ tan rã có thể khiến giá xăng giảm theo thời gian.

Ông nói: “Khi thị trường có thêm nhiều người định giá hơn và dầu mỏ chỉ còn bị chi phối bởi các lực lượng thị trường, nguồn cung sẽ tăng và giá sẽ giảm. Cạnh tranh giúp giảm giá, còn sự thông đồng của các nhà sản xuất sẽ làm giá tăng.”

Theo ông Flynn, một trong những chiến thắng chiến lược từ Chiến dịch "Epic Fury" là làm thay đổi bộ mặt của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và chuyển thế thống trị năng lượng trở lại Tây Bán Cầu. Ông Flynn cũng cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran có thể trở thành dấu mốc lịch sử làm thay đổi hoàn toàn Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ.

Nhiều quốc gia trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ hiện muốn tự quyết định vận mệnh của mình thay vì tiếp tục bị ràng buộc bởi liên minh dầu mỏ này.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang mệt mỏi với vai trò đứng sau Saudi Arabia, quốc gia được xem là lãnh đạo thực tế của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hiện muốn khẳng định vai trò lãnh đạo riêng và có mục tiêu cạnh tranh bằng cách gia tăng sản lượng dầu trong dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
