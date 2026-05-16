Mỹ: Chiến dịch biến thủ đô Washington thành thành phố an toàn nhất

Ngày 15/5 theo giờ địa phương, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chiến dịch tăng cường an ninh quy mô lớn mang tên “Summer surge” (tạm dịch: Chiến dịch mùa Hè), với mục tiêu đưa thủ đô Washington DC trở thành “thành phố an toàn nhất nước Mỹ” trước thềm lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc (4/7/1776-4/7/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các quan chức liên bang cho biết chiến dịch sẽ mở rộng hoạt động của lực lượng đặc nhiệm D.C. Safe and Beautiful Task Force - cơ chế phối hợp liên ngành được thành lập từ năm ngoái nhằm trấn áp tội phạm bạo lực tại thủ đô liên bang.

Theo báo cáo do chính quyền công bố, các chiến dịch truy quét phối hợp giữa lực lượng liên bang và địa phương trong thời gian qua đã dẫn tới gần 13.000 vụ bắt giữ, thu giữ hơn 1.400 khẩu súng bất hợp pháp, bắt giữ 32 nghi can giết người và giải cứu được 23 trẻ em mất tích.

Các số liệu thống kê cho thấy tình hình an ninh tại Washington D.C đã có chuyển biến đáng kể. Tổng số vụ phạm pháp giảm 26% so với cùng kỳ trước đó, trong khi số vụ giết người giảm gần 50%.

Tình trạng cướp xe - một vấn đề nổi cộm tại thủ đô Mỹ trong những năm gần đây - cũng giảm khoảng 60%.

Văn phòng Công tố Mỹ cho biết đã đạt hơn 7.000 bản án kết tội trong năm qua, nhấn mạnh đây là kết quả của chính sách truy tố quyết liệt hơn đối với các loại tội phạm bạo lực và tội phạm có tổ chức.

Một trong những trọng tâm của chiến dịch mùa Hè là xử lý tình trạng “teen takeovers” - hiện tượng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, gây rối tại các khu dân cư, khu thương mại và buộc nhiều cơ sở kinh doanh địa phương phải đóng cửa sớm vì lo ngại mất an ninh.

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro đã chỉ trích Hội đồng thành phố Washington D.C “từ chối giải quyết vấn đề,” đồng thời công bố chính sách “không khoan nhượng” mới đối với thanh thiếu niên phạm pháp và phụ huynh thiếu trách nhiệm giám sát con cái.

Theo chính sách này, phụ huynh của trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật có thể bị truy tố theo luật của DC về hành vi góp phần khiến trẻ sa đọa.

Những trường hợp bị xem xét xử lý bao gồm phụ huynh đưa con tới các vụ gây rối, không giám sát con hoặc để con nghỉ học tham gia bạo loạn đường phố. Các hình thức xử phạt có thể bao gồm nộp phạt, tham gia các khóa học bắt buộc dành cho phụ huynh và đối diện mức án tù tối đa 6 tháng.

Giới chức liên bang cho biết chiến dịch “Summer surge” sẽ được mở rộng cả về nhân lực lẫn công nghệ. Một đề nghị chính thức đã được đưa ra nhằm điều động thêm 1.500 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C, nâng tổng số lực lượng hiện diện tại thủ đô lên khoảng 5.000 người.

Lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ triển khai tuần tra mật độ cao tại các khu vực có nguy cơ phạm pháp cao, đồng thời sử dụng thêm thiết bị bay không người lái (drone), đơn vị chó nghiệp vụ chiến thuật và trực thăng giám sát nhằm tăng cường khả năng kiểm soát an ninh.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cho biết sẽ bổ sung nguồn lực để triệt phá các đường dây ma túy liên bang hoạt động quanh khu vực thủ đô. Đại diện DEA tuyên bố những kẻ buôn bán ma túy nên bị “đối xử như khủng bố” do tác động nghiêm trọng đối với an ninh cộng đồng.

Trong khi đó, Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) sẽ tăng cường chiến dịch ngăn chặn súng bất hợp pháp được vận chuyển từ hai bang lân cận Maryland và Virginia vào Washington DC.

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) cũng thông báo sẽ tăng gấp đôi số lượng đặc vụ hoạt động trên đường phố để xử lý các hành vi đánh cắp danh tính và gian lận nhà ở - các loại tội phạm được cho là gia tăng tại khu vực đô thị. Liên quan tới nguy cơ bạo lực chính trị tại thủ đô, bà Pirro tuyên bố những cá nhân có ý định thực hiện hành vi cực đoan sẽ phải đối diện “toàn bộ cơn thịnh nộ của pháp luật”./.

Mỹ: Đề xuất cắt giảm ngân sách bảo vệ an ninh mạng, hạ tầng gây nhiều tranh cãi Theo đề xuất ngân sách, CISA tiếp tục bị thu hẹp đáng kể sau khi mất hàng triệu USD và khoảng 1/3 lực lượng nhân sự, tương đương 1.000 nhân viên, trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

​