Mỹ: Washington kiện chính quyền về việc triển khai Vệ binh Quốc gia

Văn phòng Tổng Chưởng lý Washington D.C. ngày 4/9 thông báo đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối quyết định triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô.

Tổng Chưởng lý Brian Schwalb cho rằng việc triển khai này vi phạm Đạo luật Tự quản (Home Rule Act) và “xâm phạm quyền tự chủ cũng như các quyền tự do cơ bản” của người dân thủ đô.

Ông nhấn mạnh sự hiện diện quân sự không những không giúp cải thiện an ninh mà còn gây thiệt hại cho kinh tế địa phương, đặc biệt là các ngành dịch vụ, du lịch và nhà hàng.

Vụ kiện được nộp chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh ngày 11/8 cho phép triển khai hơn 2.000 quân, gồm 800 binh sỹ Vệ binh Quốc gia và lực lượng từ 6 bang do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhằm “khôi phục trật tự và bảo đảm an toàn công cộng.” Chính quyền Trump khẳng định biện pháp này đã giúp giảm tội phạm bạo lực tại D.C.

Động thái pháp lý của Washington diễn ra ngay sau khi bang California giành chiến thắng trong một vụ kiện tương tự.

Ngày 2/9, Thẩm phán Charles Breyer tại San Francisco phán quyết việc chính quyền Trump điều động Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles hồi tháng 6 đã vi phạm luật liên bang ban hành từ thế kỷ 19, vốn cấm sử dụng binh sĩ cho mục đích thực thi pháp luật trong nước.

Tuy nhiên, ngày 4/9, Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 9 đã tạm thời đình chỉ phán quyết của Thẩm phán Breyer, giữ nguyên hiện trạng trong khi xem xét kháng cáo của chính quyền.

Trước đó, ông Trump đã triển khai khoảng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ tới Los Angeles để đối phó với tình trạng biểu tình phản đối chính sách nhập cư. Hiện còn khoảng 300 binh sỹ được triển khai để hỗ trợ các chiến dịch truy quét nhập cư và ma túy.

Giới phê bình cảnh báo việc mở rộng vai trò của quân đội trên lãnh thổ Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng vũ trang và dân thường, đồng thời đánh dấu sự mở rộng quyền lực hành pháp gây tranh cãi./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đưa Vệ binh quốc gia tới Chicago Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng: “Chicago là thành phố tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới, bỏ xa các nơi khác. Tôi sẽ giải quyết vấn đề tội phạm thật nhanh, giống như đã làm ở Washington.”