Tổng thống Mỹ cân nhắc triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington nhằm đối phó tình trạng tội phạm, đồng thời đề xuất khả năng đặt thành phố dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền liên bang.

Phát biểu về đề xuất trên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Washington “phải là nơi được quản lý tốt nhất trên cả nước.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi một nhân viên thuộc Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - cơ quan từng do tỷ phú Elon Musk phụ trách - bị tấn công cuối tuần qua.

Trên mạng xã hội, ông Musk cho biết nạn nhân bị hành hung dẫn đến chấn thương ở đầu, đồng thời kêu gọi nỗ lực “liên bang hóa thủ đô Washington.”

Chính quyền thành phố hiện chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, theo số liệu từ Sở Cảnh sát thủ đô, trong 7 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ tội phạm bạo lực tại thủ đô đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng số vụ phạm tội giảm khoảng 7%. Năm 2024, tổng thể tình trạng tội phạm tại thành phố này giảm 15% so với năm 2023.

Thủ đô Washington được thành lập năm 1790 theo Đạo luật Home Rule năm 1973 (Home Rule Act, 1973) quy định cơ chế tự trị có giới hạn, theo đó Quốc hội liên bang nắm quyền kiểm soát ngân sách của thành phố, trong khi người dân được quyền bầu thị trưởng và hội đồng thành phố.

Tổng thống Trump cho biết các cố vấn pháp lý của ông đang xem xét khả năng thay đổi đạo luật trên để mở đường cho việc liên bang hóa toàn diện thủ đô. Tuy nhiên, để thực hiện điều này vẫn cần có sự thông qua của Quốc hội Mỹ./.

