Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đưa Vệ binh quốc gia tới Chicago

Trong một tuyên bố trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới Chicago - thành phố lớn thứ ba của nước này, thuộc bang Illinois - nhằm đối phó tình trạng tội phạm mà ông mô tả là “tồi tệ nhất thế giới.”

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng: “Chicago là thành phố tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới, bỏ xa các nơi khác. Tôi sẽ giải quyết vấn đề tội phạm thật nhanh, giống như đã làm ở Washington.” Mặc dù vậy, ông không công bố thời điểm triển khai kế hoạch trên.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau một kỳ nghỉ cuối tuần bạo lực, khi ít nhất 54 người bị tấn công bằng súng, trong đó 8 người thiệt mạng tại Chicago.

Theo ông Trump, tình trạng bạo lực tương tự cũng diễn ra trong 2 tuần trước đó.

Mặc dù vậy, ý định của Tổng thống Trump ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson - đều là thành viên của đảng Dân chủ.

Thống đốc Pritzker xác nhận chính quyền bang đã nhận được thông tin về việc Nhà Trắng đang tập kết lực lượng Vệ binh quốc gia từ Texas, cùng các đơn vị liên bang khác như Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE), Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) và Bộ An ninh Nội địa. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Kế hoạch này chưa từng có tiền lệ và hoàn toàn không cần thiết.”

Trong khi đó, Thị trưởng Johnson cũng phản đối việc triển khai quân đội liên bang tại Chicago. Ông Johnson nhấn mạnh cảnh sát Chicago sẽ không hợp tác với bất kỳ binh sỹ hay đặc vụ liên bang nào nếu Tổng thống Trump đơn phương triển khai, đồng thời ký sắc lệnh khẳng định lực lượng cảnh sát sẽ không tham gia các hoạt động thực thi di trú.

Trong khi đó, Thẩm phán Charles Breyer thuộc Tòa án Liên bang Khu vực Bắc California đã ra phán quyết ngăn chặn việc huy động Vệ binh quốc gia và Thủy quân lục chiến để tham gia thực thi pháp luật trong nội địa.

Ông cho rằng hành động này vi phạm Đạo luật Posse Comitatus - văn bản pháp lý từ thế kỷ XIX cấm quân đội liên bang tham gia vào các hoạt động dân sự nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Trong phán quyết, Thẩm phán Breyer nhấn mạnh việc đưa binh sĩ tham gia cùng đặc vụ liên bang trong các cuộc truy quét nhập cư tại California là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông không yêu cầu rút ngay lực lượng hiện diện mà trì hoãn hiệu lực lệnh cấm đến ngày 12/9, tạo cơ hội để các bên kháng cáo./.

