Mexico kỳ vọng chi tiêu du lịch tăng 50% dịp World Cup 2026

Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodríguez ngày 15/5 cho biết Chính phủ nước này đặt mục tiêu mức chi tiêu trung bình của du khách sẽ tăng 48% trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo của Tổng thống Claudia Sheinbaum, Bộ trưởng Josefina Rodríguez nhấn mạnh Mexico kỳ vọng trở thành điểm đến nổi bật nhờ sự hiếu khách của người dân và những lợi thế du lịch đặc trưng.

Các thành phố đăng cai tổ chức những trận đấu World Cup 2026 gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey hiện đã đạt tỷ lệ đặt phòng khách sạn khoảng 60%, dù còn gần 1 tháng nữa giải đấu mới khởi tranh.

Bầu không khí World Cup đã hiện diện thông qua các dự án nâng cấp hạ tầng ở 3 thành phố đăng cai, hiện đại hóa sân bay, xây dựng sân bãi thể thao và các chương trình nhằm tạo di sản du lịch, thể thao lâu dài.

Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện, Mexico đã mở thêm 58 tuyến du lịch mới dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6 tới, nhiều tuyến trong số đó được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu gia tăng trong mùa World Cup.

Bộ trưởng Josefina Rodríguez cũng công bố kế hoạch ra mắt ứng dụng “Mexico chào đón bạn” được phát triển cùng Cơ quan Chuyển đổi số Mexico. Ứng dụng này sẽ giới thiệu 290 tuyến tham quan tại toàn bộ 32 bang của Mexico, cùng các gợi ý về ẩm thực, bảo tàng, khu khảo cổ và lịch trình du lịch từ 1-5 ngày cho du khách theo dõi World Cup cả trong và ngoài sân vận động.

Theo dự báo của FIFA, World Cup 2026 có thể thu hút khoảng 5 triệu du khách trong những ngày diễn ra giải đấu. Chính phủ Mexico cho rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi nước này từng đón tới 14 triệu lượt khách chỉ trong một tháng.

Ngoài ra, chiến lược quảng bá du lịch của Mexico sẽ được hỗ trợ bởi chiến dịch mang tên “Chuyến đi nghỉ dưỡng tuyệt vời” (La Gran Escapada) diễn ra từ ngày 18-29/6 nhằm cung cấp các gói du lịch và chương trình đặt chỗ cho du khách trong suốt cả năm./.

