World Cup 2026 được kỳ vọng tạo cú hích 41 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu

FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang được định vị là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử với những tác động đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Mỹ (BofA), giải đấu dự kiến sẽ đóng góp khoảng 41 tỷ USD cho GDP toàn cầu và hỗ trợ hơn 800.000 việc làm.

Với 48 đội tuyển tranh tài trong 104 trận đấu tại 16 thành phố đăng cai, sự kiện này được kỳ vọng sẽ thu hút hơn 6 tỷ người theo dõi, tương đương khoảng 3/4 dân số thế giới.

Quy mô của giải đấu sắp tới phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của thể thao như một “siêu cường kinh tế.”

Ngành công nghiệp thể thao toàn cầu đạt doanh thu 2.300 tỷ USD trong năm 2025 và đang trên đà chạm mốc 3.700 tỷ USD vào năm 2030.

Các nhà phân tích cho biết sự kiện năm 2026 nhiều khả năng sẽ phá vỡ các kỷ lục về lượng khán giả trước đây, đạt khoảng 6,5 triệu người hâm mộ đến sân theo dõi trực tiếp.

Lượng lớn du khách đổ về dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực. Theo báo cáo, tổng quãng đường bay của tất cả những người di chuyển để theo dõi các trận đấu có thể đạt gấp 3 lần khoảng cách từ Trái đất tới rìa Hệ Mặt trời, tạo cú hích đáng kể cho ngành hàng không và khách sạn.

Ngoài du lịch, giải đấu còn được mô tả là một sự kiện của “kỷ nguyên số,” phụ thuộc lớn vào công nghệ tiên tiến.

World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là sự kiện thể thao sử dụng dữ liệu nhiều nhất từng được tổ chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), siêu máy tính exascale và công nghệ “bản sao số” (digital twin) để quản lý hậu cần và tương tác với người hâm mộ.

Hoạt náo viên tại một sự kiện cổ động cho World Cup 2026. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Các nhà phân tích của BofA cho rằng dù Mỹ sẽ ghi nhận phần lớn mức tăng việc làm, ước tính khoảng 185.000 việc làm, nhưng hiệu ứng lan tỏa sẽ được cảm nhận trên toàn cầu thông qua chi tiêu tiêu dùng gia tăng trong các lĩnh vực đồ uống, đồ thể thao và nhà hàng.

Khi ngày khai mạc 11/6 đang đến gần, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào “môn thể thao vua” như một động lực thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn đối với các ngành hướng tới người tiêu dùng.

Báo cáo nhấn mạnh rằng số lượng khán giả và người xem khổng lồ sẽ đánh dấu một cột mốc chưa từng có về tiếp thị và vận hành.

Với việc ngành công nghiệp thể thao hiện được xếp là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, World Cup 2026 được xem là động lực chủ chốt cho một lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế chung./.

World Cup 2026: Atlanta cam kết ưu đãi người hâm mộ giữa lo ngại “chặt chém” Là một trong 11 thành phố ở Mỹ đăng cai giải đấu mùa Hè này, Atlanta đã cam kết giữ giá các dịch vụ bên trong sân, như đồ ăn và đồ uống, ở mức hợp lý cho khán giả.