Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên U17 Việt Nam hướng tới trận quyết định gặp UAE

Tối 10/5, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai ở bảng C tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, gặp đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc.

Dù nhập cuộc tự tin và có bàn thắng mở tỷ số do công của Lê Sỹ Bách trong hiệp một, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đã không thể giữ được lợi thế và sau cùng phải nhận thất bại đậm với tỷ số 1-4 trước U17 Hàn Quốc.

Dù không giành được kết quả như mong muốn, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đều nhấn mạnh rằng, đây sẽ là bài học quý giá đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chia sẻ với toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật trong thi đấu, đồng thời động viên các cầu thủ nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng tới trận đấu quan trọng ở lượt trận cuối vòng bảng.

"Đây là bài học cần thiết mà các em phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa," Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

U17 Việt Nam có khởi đầu tốt trước U17 Hàn Quốc nhưng không thể giữ được lợi thế. (Ảnh: afc)

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, thất bại là một phần của bóng đá và điều quan trọng là các cầu thủ phải biết cách vượt qua để trưởng thành hơn.

"Ngay cả các đàn anh ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các em vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình," Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ mạnh như U17 Hàn Quốc.

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của những chi tiết nhỏ trong bóng đá ở cấp độ châu lục.

"Trước tiên, thầy ghi nhận sự cố gắng mà các em đã thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và các em đã thấy điều đó quan trọng như thế nào," huấn luyện viên người Brazil nhấn mạnh.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland động viên các học trò đồng thời yêu cầu toàn đội nhanh chóng xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận gặp U17 UAE. (Ảnh: VFF)

Sau lời động viên, "thuyền trưởng" của U17 Việt Nam yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt đi nỗi buồn để tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đối thủ U17 UAE.

"Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta. Điều quan trọng nhất sau trận đấu này là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận gặp U17 UAE sẽ là trận quyết định. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình," huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định.

Theo cục diện hiện tại của bảng C, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Ở lượt trận quyết định gặp U17 UAE, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cần duy trì sự tập trung, đặc biệt tránh những tình huống phòng ngự thiếu kinh nghiệm như ở trận gặp U17 Hàn Quốc./.

Thứ hạng tại bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: afc)

