U17 châu Á 2026: Thái Lan, Myanmar bị loại, chờ Việt Nam đấu Hàn Quốc

Loạt trận thứ 2 diễn ra đêm 9 ngày 10/5 đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng "chiếu dưới" đều đã phải nhận thất bại.

Các đội bóng Đông Nam Á đều thất bại

Ở loạt trận vừa qua, Đông Nam Á có đến 3 đại diện thi đấu là Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Tuy nhiên, cả ba đều đã không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ.

Tại bảng A, U17 Thái Lan dù đã thi đấu rất nỗ lực song vẫn không thể tránh được thất bại 0-2 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Marwan Al-Yami và Hassan Al-Okrush thay nhau lập công để giúp U17 Saudi Arabia "gieo sầu" cho U17 Thái Lan.

Trong khi đó, U17 Myanmar cũng phải nhận thêm trái đắng ở giải đấu năm nay với thất bại 0-1 trước U17 Tajikistan bởi bàn thắng của Asadbek Makhtumov.

Kết quả này khiến cho bảng A đã sớm ngã ngũ chỉ sau hai lượt trận. U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan cùng có được 6 điểm sau hai lượt trận để sớm giành quyền vào tứ kết, đồng thời chính thức có suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối cùng để tranh vị trí đầu bảng A.

Trong khi đó, với hai trận thua liên tiếp, U17 Thái Lan và U17 Myanmar đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi tại giải U17 châu Á 2026.

Trong khi đó tại bảng B, sau trận thắng bất ngờ ngày ra quân, U17 Indonesia đã không thể gây sốc và phải nhận thất bại 0-2 trước U17 Qatar.

Ayokunle Samuel Tokode và Dhiaeddine Larbi là những người ghi bàn để giúp U17 Qatar có chiến thắng đầu tay tại giải đấu năm nay.

Kết quả này giúp U17 Qatar cùng có được 3 điểm như U17 Indonesia, nhưng vượt qua đối thủ để giành vị trí nhì bảng B nhờ chỉ số phụ tốt hơn.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U17 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng 2-1 trước U17 Trung Quốc.

Chiến thắng này giúp U17 Nhật Bản giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, giành vé tứ kết Asian Cup 2027 cùng suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

Tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng B còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba đội U17 Qatar (3 điểm), U17 Indonesia (3 điểm) và U17 Trung Quốc (0 điểm).

Đáng chú ý, trong trường hợp U17 Qatar vào tứ kết, đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất các bảng đấu sẽ có suất tham dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam đối đầu U17 Hàn Quốc

Sau khi cả Thái Lan, Myanmar và Indonesia thất bại, U17 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ là đội gỡ thể diện cho bóng đá Đông Nam Á ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Ở lượt trận này, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với thử thách mang tên U17 Hàn Quốc - đội bóng được đánh giá cao nhất bảng C.

Trước trận đấu này, U17 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng khi có chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, trong khi U17 Hàn Quốc phải rất chật vật mới cầm hòa U17 UAE 1-1.

Kết quả này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland giành ưu thế và nắm quyền tự quyết số phận của mình ngay trong trận gặp U17 Hàn Quốc.

Cụ thể, nếu giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc, "các chiến binh Sao vàng" sẽ sớm ghi tên mình vào tứ kết, đồng thời cũng giành luôn vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

Tất nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà U17 Hàn Quốc được đánh giá rất cao và đang bị đẩy vào thế phải thắng sau khi phải chia điểm ở ngày ra quân.

Vì thế, trong những ngày qua, U17 Việt Nam đã có những buổi tập quan trọng nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị tốt nhất và tất cả đều đang rất quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở trận gặp U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam liệu có gây bất ngờ trước U17 Hàn Quốc? (Nguồn: VFF)

Ở buổi tập mới nhất, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết: “Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng em đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc.”

"Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Ban huấn luyện viên sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân em đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất,” Đăng Khoa nói.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam)./.

