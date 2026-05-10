Vòng 22 V-League: Công an Hà Nội thắng kịch tính Nam Định, Thanh Hóa tạo 'địa chấn'

Tối 10/5, trận đấu muộn nhất của vòng 22 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 giữa chủ nhà Công an Hà Nội và đội khách Thép Xanh Nam Định đã khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 nghiêng về đại diện Thủ đô.

Dù để đội bóng thành Nam dẫn trước 2-1 sau hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking đã "vùng lên" ở hiệp hai và có được hai bàn thắng nhờ công của Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Bắc, qua đó giữ 3 điểm ở lại với sân Hàng Đẫy.

Chiến thắng quan trọng giúp Công an Hà Nội tiếp tục duy trì khoảng cách 11 điểm với Thể Công-Viettel - đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu này.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa ở vòng đấu tới, đội bóng ngành Công an sẽ chính thức lên ngôi ở V-League mùa giải năm nay.

Đông Á Thanh Hóa cũng chính là đội tạo nên "cơn địa chấn" ở vòng 22, khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù chỉ còn thi đấu với 10 người từ cuối hiệp một sau tấm thẻ đỏ của Nguyễn Bá Tiến, đội bóng của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã thi đấu kiên cường để giữ 3 điểm quan trọng ở lại với sân Thanh Hóa.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) tạo "địa chấn" khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0.

Tận dụng "cú sảy chân" của Hà Nội FC, Ninh Bình đã vượt lên lấy vị trí thứ ba khi giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 2 điểm và cuộc đua cho tấm huy chương Đồng hứa hẹn sẽ còn kịch tính cho đến cuối mùa.

​Cuộc đua trụ hạng cũng "nóng" không kém khi hai đội cuối bảng là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đều đã giành những chiến thắng quan trọng, lần lượt trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai.

Khoảng cách hiện tại giữa PVF-CAND (xếp áp chót) và đội xếp trên là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh được thu hẹp còn 4 điểm khi giải còn 4 vòng đấu, mở ra những diễn biến khó lường ở giai đoạn "hạ màn" của V-League năm nay./.

Kết quả thi đấu vòng 22 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26.

Bảng xếp hạng sau vòng 22 V-League.

