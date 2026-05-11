Link xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam-U17 nữ Australia tranh vé World Cup

Vào lúc 14 giờ hôm nay (ngày 11/5, theo giờ Việt Nam), U17 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U17 nữ Australia tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026.

Trận đấu này không chỉ xác định đội tuyển vào bán kết U17 nữ châu Á mà còn xác định cái tên giành quyền đến Maroc tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup

Điều này đồng nghĩa với việc U17 nữ Việt Nam chỉ cách tấm vé dự World Cup đúng 1 chiến thắng.

Tất nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko khi mà U17 nữ Australia được đánh giá cao hơn.

Trước trận đấu này, U17 nữ Việt Nam đang có được sự tự tin rất lớn sau khi vượt qua vòng bảng đầy kịch tính với vị trí thứ 2.

Những trận đấu với Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar giúp U17 nữ Việt Nam tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm cho trận đấu quan trọng với U17 nữ Australia.

Bên kia chiến tuyến, U17 nữ Australia vừa phải đón nhận thảm bại 0-5 trước U17 nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, sức mạnh của đối phương không vì thế mà giảm đi và U17 nữ Việt Nam cần phải thận trọng./..

Link xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam-U17 nữ Australia./.

Xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam-U17 nữ Australia trên kênh nào, ở đâu? U17 nữ Việt Nam sẽ ghi tên mình vào lịch sử nếu giành chiến thắng trước U17 nữ Australia, để giành vé vào bán kết U17 nữ châu Á cùng suất tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup.