Thủng lưới 4 bàn ở phút cuối, U17 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc ở VCK Giải châu Á 2026

Tối 10/5, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai ở bảng C tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đối đầu với đối thủ U17 Hàn Quốc - đội đã chia điểm với U17 UAE ở trận ra quân.

Đối đầu với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng đấu nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland nhập cuộc đầy tự tin và sớm gây sức ép lên hàng thủ của U17 Hàn Quốc với những pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ mang áo số 11 là Nguyễn Văn Dương.

​Phút thứ 10, Lê Sỹ Bách đột phá bên hành lang cánh phải trước khi tạt bóng để Văn Dương băng vào dứt điểm. Đáng tiếc là tiền đạo mang áo số 11 lại không thể chạm bóng để tạo ra pha dứt điểm.

​Đến phút thứ 19, U17 Hàn Quốc tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Jung Ha-Won thực hiện quả tạt từ bên cánh phải đưa bóng đến vị trí của Nam Ian, tuy nhiên cú đánh đầu của tiền đạo mang áo số 9 lại đưa bóng đi chệch khung thành.

​Sau những phút đầu để U17 Việt Nam gây áp lực, U17 Hàn Quốc dần lấy lại quyền kiểm soát bóng và liên tục thực hiện những quả tạt bổng nhằm tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, khi chiến thuật chơi bóng dài còn chưa phát huy hiệu quả thì U17 Hàn Quốc đã phải nhận bàn thua.

Phút thứ 32, Đào Quý Vương cắt bóng ở khu vực giữa sân trước khi thực hiện đường chọc khe để Lê Sỹ Bách thoát xuống và tung ra cú dứt điểm chéo góc, bóng đập mép trong cột dọc đi vào lưới, mở tỷ số cho "Binh đoàn Rồng Vàng."

U17 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số do công của Lê Sỹ Bách (số 20). (Ảnh: afc)

Nhận bàn thua bất ngờ, U17 Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi kỷ luật của U17 Việt Nam. Cơ hội cuối cùng của U17 Hàn Quốc trong hiệp một là quả đá phạt đưa bóng đi vọt xà ngang của Lee In-Woo. Lợi thế tạm thời nghiêng về U17 Việt Nam sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Đầu hiệp hai, huấn luyện viên Cristiano Roland quyết định làm mới hàng công khi lần lượt thay Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương và Lê Sỹ Bách ra khỏi sân.

U17 Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp hai. Phút thứ 50, Jung Ha-Won tung cú sút căng ngay trong vòng cấm, tuy nhiên thủ môn Lý Xuân Hòa đã xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm ở cự ly gần.

​Phút thứ 66, Chu Ngọc Nguyễn Lực có pha thoát xuống buộc cầu thủ vào sân thay người là Namkoong Jun phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng, mang về quả đá phạt sát vòng cấm cho U17 Việt Nam. Ở tình huống sút phạt sau đó, Nguyễn Lực thực hiện cú sút chìm nhưng không chiến thắng được "người gác đền" bên phía U17 Hàn Quốc.

Đến phút thứ 82, cầu thủ vào sân thay người là Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam có pha phạm lỗi với Jung Ha-Won ngay ở khu vực sát vòng cấm. Trên chấm đá phạt, cầu thủ vào sân thay người của U17 Hàn Quốc là An Sun-Hyun tung ra cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Xuân Hòa để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

​Bàn thua đáng tiếc tiếp tục đến với U17 Việt Nam chỉ sau 4 phút. Trong một tình huống mà các hậu vệ U17 Việt Nam đã đứng lại khi cho rằng Nam Ian đã việt vị, chân sút mang áo số 9 vẫn xoay người dứt điểm tung lưới thủ môn Xuân Hòa, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Hàn Quốc. Một bàn thua thể hiện sự "ngây thơ" mà các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm trong những trận đấu tiếp theo.

U17 Việt Nam liên tiếp phải nhận 4 bàn thua ở những phút cuối trận. (Ảnh: afc)

​Ảnh hưởng tâm lý sau tình huống phòng ngự non kinh nghiệm ở bàn thua thứ hai, U17 Việt Nam sau cùng phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trong khoảng thời gian cuối trận. Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland nhận thất bại đậm 1-4 trước U17 Hàn Quốc, dù có khởi đầu thuận lợi trong hiệp một.

​Để thua đậm trước Hàn Quốc, U17 Việt Nam (3 điểm) xếp thứ hai bảng C do bằng điểm nhưng hơn thành tích đối đầu với U17 Yemen - đội tuyển đã giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE (1 điểm) ở trận đấu diễn ra sau đó.

​Ở lượt trận cuối của vòng bảng, U17 Việt Nam gặp U17 UAE, trong khi U17 Yemen chạm trán U17 Hàn Quốc (4 điểm).

Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả bốn đội tuyển. Ở lượt trận quyết định gặp U17 UAE, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cần duy trì sự tập trung, đặc biệt tránh những tình huống phòng ngự thiếu kinh nghiệm như ở trận gặp U17 Hàn Quốc./.

Thứ hạng tại bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: afc)

