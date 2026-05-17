World Cup 2026: Cuộc gặp giữa đại diện FIFA và Iran diễn ra tích cực

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom cho biết đã có cuộc gặp “tuyệt vời” và “mang tính xây dựng” với đại diện liên đoàn bóng đá Iran liên quan đến sự tham gia của đội tuyển này tại Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức.



Ông Grafstrom nêu rõ đại diện FIFA và phía Iran đang hợp tác chặt chẽ nhằm chuẩn bị cho việc đội tuyển Iran thi đấu tại World Cup sắp tới. Theo kế hoạch, đội tuyển Iran sẽ đóng quân và thi đấu tất cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ.



Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj cũng xác nhận cuộc gặp hôm 16/5 diễn ra tích cực và mang tính xây dựng, trong đó hai bên trao đổi về những mối quan tâm của mình đồng thời cùng bày tỏ mong muốn việc đội tuyển Iran tham dự World Cup sẽ diễn ra suôn sẻ.



Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Istanbul. Dự kiến, nhóm cầu thủ tham dự World Cup của Iran sẽ lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5 tới để tập huấn, thi đấu giao hữu và hoàn tất các thủ tục xin thị thực trước khi sang Mỹ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Iran sẽ quay trở lại Antalya, nơi họ từng tập huấn và thi đấu giao hữu hồi tháng 3. Đội tuyển mang theo đội hình gồm 30 cầu thủ, sau đó sẽ phải cắt giảm xuống còn tối đa 26 người theo quy định của World Cup.



Iran và Mỹ hiện không có quan hệ ngoại giao. Do đó, các cầu thủ dự kiến sẽ sử dụng thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất các thủ tục cần thiết để xin thị thực sang Mỹ.

Nếu mọi việc thuận lợi, Iran sẽ có trận đấu đầu tiên gặp New Zealand ở bảng G tại Los Angeles vào ngày 15/6 tới, sau đó đối đầu với đội tuyển Bỉ cũng tại thành phố này./.

