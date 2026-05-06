FIFA tìm giải pháp cho trường hợp Iran giữa bất ổn khu vực

Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đã mời Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) tới trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ) để thảo luận về công tác chuẩn bị tham dự World Cup 2026, trong bối cảnh sự tham gia của đội tuyển này chịu nhiều tác động từ căng thẳng địa chính trị.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, FIFA đề nghị phía Iran cử đoàn đại diện tới Zurich trước ngày 20/5 nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức và hậu cần cho giải đấu, dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico.



Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã khẳng định Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 và thi đấu các trận của mình tại Mỹ theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc triển khai cụ thể đang gặp trở ngại do căng thẳng gia tăng sau xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2.



Đáng chú ý, phái đoàn Iran là bên duy nhất vắng mặt tại Đại hội FIFA gần đây tổ chức tại Vancouver (Canada) do gặp vấn đề với cơ quan kiểm soát biên giới Canada - vốn đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2024.



Theo kế hoạch, đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại bang Arizona của Mỹ và thi đấu ở bảng G cùng các đội New Zealand, Bỉ và Ai Cập, trong đó trận ra quân dự kiến diễn ra tại Los Angeles vào ngày 15/6.



Giới quan sát nhận định cuộc làm việc tại Zurich sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Iran có thể tham dự giải đấu đúng kế hoạch, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, di chuyển và thủ tục ngoại giao trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều bất ổn./.

