Link xem trực tiếp U17 Việt Nam-U17 Yemen tại giải U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán U17 Yemen trong khuôn khổ bảng C.

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 0g ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall.

Ngoài U17 Yemen, bảng C còn có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Vì thế, trận đấu mở màn được đánh giá có ảnh hưởng lớn tới cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp của U17 Việt Nam.

So với Hàn Quốc và UAE, U17 Yemen được đánh giá là "dễ thở" nhất với U17 Việt Nam, khi đội bóng này có đến 17 cầu thủ mới chỉ ở ngưỡng 16 tuổi.

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland không được phép chủ quan bởi U17 Yemen cũng đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này.

Ở lần chạm trán nhau vào tháng 10/2024, U17 Việt Nam cũng từng có lợi thế sân nhà khi đối đầu U17 Yemen nhưng đã phải chia điểm với kết quả hòa 1-1.

U17 Yemen cũng đang thể hiện phong độ tốt khi có thành tích toàn thắng (5 trận) tại vòng loại U17 châu Á 2026 - ghi 24 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 lần.

Tại vòng bảng, U17 Yemen cũng đặt mục tiêu rất lớn và đề cao các đối thủ khi cho rằng "mỗi trận đấu đều là một trận chung kết."

Vì thế, U17 Việt Nam cần phải chắt chiu cơ hội để giành được chiến thắng, qua đó có được ưu thế trong cuộc cạnh tranh vé tứ kết U17 châu Á 2026./.

