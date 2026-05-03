Premier League: Arsenal hơn Man City 6 điểm, M.U 99% có vé Champions League

Arsenal tiếp tục có chiến thắng quan trọng trong giai đoạn nước rút khi đánh bại Fulham 3-0 trên sân nhà Emirates ở vòng 35 Premier League.

Viktor Gyokeres có ngày thi đấu thăng hoa khi để lại dấu giày trong cả ba bàn thắng của Pháo thủ thành London ở trận cầu này.

Chân sút người Thụy Điển là người phá vỡ thế cân bằng với pha lập công ở phút thứ 9 và cũng chính anh ấn định tỷ số 3-0 ở phút 45+5, xen giữa là tình huống kiến tạo cho Bukayo Saka nhân đôi cách biệt.

Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 76 điểm.

Arsenal hiện đang có 6 điểm nhiều hơn để tạo áp lực cho Manchester City trong cuộc đua, bất chấp đối thủ vẫn đang thi đấu ít hơn hai trận.

Chiến thắng trước Fulham cũng giúp Arsenal có được tâm lý tốt nhất trước khi bước vào trận bán kết lượt về Champions League với Atletico Madrid vào giữa tuần sau.

Trong khi đó, Manchester United dù chưa thi đấu vòng 35 nhưng đã nắm chắc tấm vé dự Champions League mùa tới sau khi đối thủ cạnh tranh tự vấp ngã.

Ở loạt trận đêm qua, Brighton đã nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của Newcastle United, qua đó hết cửa cạnh tranh với Quỷ đỏ.

Brighton hiện xếp thứ 7 và chỉ có được 51 điểm, kém Manchester United đến 11 điểm trong khi họ chỉ còn 3 vòng đấu phía trước.

Như vậy, đối thủ duy nhất còn có thể đe dọa M.U là Bournemouth (49 điểm, xếp thứ 8), song kịch bản này gần như bất khả thi. Bournemouth buộc phải thắng toàn bộ 4 trận còn lại để chạm mốc 61 điểm mà M.U đang có.

Tấm vé Champions League sẽ chính thức thuộc về Quỷ đỏ vào đêm nay nếu Bournemouth không thắng Crystal Palace ở trận đấu sớm ngày hôm nay (10 giờ, ngày 3/5).

Nếu Bournemouth thắng, M.U cũng có thể quyết định số phận của mình trong trận "đại chiến" với Liverpool tại thánh địa Old Trafford (21g30).

Liverpool (58 điểm) cũng sẽ chính thức có suất tham dự đấu trường C1 mùa tới nếu như họ đánh bại M.U trong trường hợp Bournemouth thất bại ở trận đấu trước đó./.

