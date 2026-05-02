U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam tự tin đối đầu chủ nhà Trung Quốc

U17 nữ Việt Nam đã khởi đầu hành trình giải U17 nữ châu Á 2026 bằng trận hòa kịch tính 2-2 trước U17 nữ Thái Lan trong khuôn khổ bảng A.

Kết quả này không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn là minh chứng cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cô gái trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Okiyama Masahiko.

U17 nữ Việt Nam hai lần bị vượt lên dẫn trước bởi các pha lập công của Miricah và Thidawan Wangchin, nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để hai lần gỡ hòa nhờ công Phan Thị Thu Phương và Nguyễn Thị Thanh Lâm.

Chứng kiến những gì đã diễn ra, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết ông hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường và nền tảng thể lực được duy trì ổn định trong suốt trận đấu.

“Các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc đến phút chót. U17 nữ Việt Nam đã làm tốt, chạy nhiều hơn đối thủ. Trong cabin, ban huấn luyện đã tạo bầu không khí tốt để các cầu thủ tự tin và thoải mái khi ra sân,” ông Okiyama Masahiko chia sẻ.

Vị "thuyền trưởng" người Nhật Bản cũng đưa ra những đánh giá về trận đấu vừa qua cũng như đối thủ U17 nữ Thái Lan.

“U17 nữ Việt Nam đã thi đấu tốt. U17 nữ Thái Lan có những cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận nhưng các cầu thủ của chúng tôi thì không,” ông Okiyama Masahiko nói.

“U17 nữ Thái Lan là đội có khả năng tổ chức tấn công sắc bén. Họ rất mạnh. Cầu thủ số 10 (Kurisaka - đội trưởng) đá chính ở giải U20 nữ châu Á. Cầu thủ này có tốc độ và thể lực rất tốt.”

Hài lòng về các học trò song ông Okiyama Masahiko cho biết ban huấn luyện sẽ cần phải nhanh chóng giúp các cầu thủ hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ,” ông nhấn mạnh.

Chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Trung Quốc

Ở lượt trận tiếp theo, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Trung Quốc. Huấn luyện viên Okiyama Masahiko cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển: “Rất tiếc là khán giả không thể trực tiếp đến sân cổ vũ cho U17 nữ Việt Nam. Ở trận tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho U17 nữ Việt Nam.”

U17 nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt cho trận gặp U17 Trung Quốc. (Nguồn: VFF)

U17 nữ Trung Quốc được xem là thách thức lớn nhất mà U17 nữ Việt Nam phải đối mặt tại vòng bảng U17 nữ châu Á năm nay.

Sức mạnh của đội chủ nhà cũng đã phần nào được khẳng định bằng chiến thắng đậm 6-0 trước U17 Myanmar ở ngày ra quân.

U17 nữ Trung Quốc chơi áp đảo so với đại diện Đông Nam Á trước khi vượt lên dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1 bằng các pha lập công của Liu Yuxi, Zheng Niman và Huang Qinyi.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục lấn lướt và có thêm 3 bàn thắng nữa của Wu Yichen, Cheng Wandi, Ju Zhitong để khép lại trận đấu với cách biệt lớn.

Như vậy, sau lượt trận ra quân, U17 nữ Trung Quốc đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm (hiệu số +6), U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan đứng ngay sau với khi có 1 điểm trong khi U17 nữ Myanmar đứng cuối sau thảm bại.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18g30 ngày 4/5 (theo giờ Việt Nam).

Mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko hướng đến là có điểm ở trận đấu này, nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào.

Vì thế, U17 nữ Việt Nam cần phải nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu, hoặc chí ít có thua cũng không phải nhận thảm bại để cạnh tranh với các đối thủ còn lại của bảng.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 có 12 đội tham dự, được chia vào ba bảng đấu. 6 đội bóng nhất nhì các bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt sẽ giành quyền đi tiếp./.

